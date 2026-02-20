Vida

Confirmado por Metro de Madrid: esta práctica esta prohibida en sus vagones

Metro de Madrid lanza un aviso a todos los viajeros ante una práctica incívica cada vez más extendida en la red.

Confirmado por Metro de Madrid: esta práctica esta prohibida en sus vagones
Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Febrero 2026 17:24 (hace 1 hora)

Confirmado por Metro de Madrid. La red de suburbano se ha visto obligada a pronunciarse en redes sociales para recordar una práctica que está prohibida en sus trenes y que supone un golpe a la convivencia entre viajeros.

Vídeos Los Replicantes

Se trata de la práctica de apoyar el cuerpo contra una de las barras que están instaladas en los trenes para sujetarse en caso de movimiento. Los pasajeros que caen en esta práctica buscan maximizar su confort, pero en realidad es un gesto egoísta porque impide que el resto se pueda sujetar a la barra.

Por este motivo, la cuenta oficial de Metro de Madrid ha pedido a todos los usuarios que eviten este tipo de gestos, ya que impiden la normal convivencia. Pero, sobre todo, deja a muchos pasajeros sin utilizar la barra, quedando desprotegidas en caso de frenazos o el vaivén de los vagones.

"Permitirás que otras personas las utilicen"

"Por favor, no te apoyes en las barras. Si te sujetas a ellas con una mano viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen", se puede leer en el mensaje de X que publica la red de suburbano.

Metro de Madrid llama a la convivencia de los viajeros
Metro de Madrid llama a la convivencia de los viajeros CC

Por otro lado, Metro de Madrid también ha aclarado que desinfecta estas barras a diario, ya que algunos tuiteros se han lanzado a preguntar: "Todos los trenes se limpian y desinfectan a diario, y se hace de nuevo siempre que es necesario".

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Adiós Metro de Madrid: cambia su horario de apertura desde el 11 de enero

Adiós Metro de Madrid: cambia su horario de apertura desde el 11 de enero

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Contenidos que te pueden interesar
Qué son los Therians: llegan los jóvenes que se identifican con animales a España

Qué son los Therians: llegan los jóvenes que se identifican con animales a España

Confirmado por la Seguridad Social: llegan cambios en el subsidio para mayores de 52 años

Confirmado por la Seguridad Social: llegan cambios en el subsidio para mayores de 52 años

Qué hacer en inundaciones y desalojos: así se reconoce el derecho a no pagar suministros

Qué hacer en inundaciones y desalojos: así se reconoce el derecho a no pagar suministros

Alerta sanitaria: retiran estas cremas del supermercado por contaminación

Alerta sanitaria: retiran estas cremas del supermercado por contaminación

Sale a la luz una brutal revelación del entorno de Virginia Giuffre: "Sin precedentes"

Sale a la luz una brutal revelación del entorno de Virginia Giuffre: "Sin precedentes"

Adiós Carrefour: cierra 478 tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Adiós Carrefour: cierra 478 tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

De qué ha muerto Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey', a los 53 años

De qué ha muerto Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey', a los 53 años

Qué es 'Zorro Ranch': el rancho de los horrores de Epstein en Nuevo México

Qué es 'Zorro Ranch': el rancho de los horrores de Epstein en Nuevo México