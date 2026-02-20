Confirmado por Metro de Madrid: esta práctica esta prohibida en sus vagones

Confirmado por Metro de Madrid. La red de suburbano se ha visto obligada a pronunciarse en redes sociales para recordar una práctica que está prohibida en sus trenes y que supone un golpe a la convivencia entre viajeros.

Se trata de la práctica de apoyar el cuerpo contra una de las barras que están instaladas en los trenes para sujetarse en caso de movimiento. Los pasajeros que caen en esta práctica buscan maximizar su confort, pero en realidad es un gesto egoísta porque impide que el resto se pueda sujetar a la barra.

🙏 Por favor, no te apoyes en las barras.



👍 Si te sujetas a ellas con una mano viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen.#Civismo pic.twitter.com/ts26Y2GkCO February 16, 2026

Por este motivo, la cuenta oficial de Metro de Madrid ha pedido a todos los usuarios que eviten este tipo de gestos, ya que impiden la normal convivencia. Pero, sobre todo, deja a muchos pasajeros sin utilizar la barra, quedando desprotegidas en caso de frenazos o el vaivén de los vagones.

"Permitirás que otras personas las utilicen"

"Por favor, no te apoyes en las barras. Si te sujetas a ellas con una mano viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen", se puede leer en el mensaje de X que publica la red de suburbano.

Metro de Madrid llama a la convivencia de los viajeros CC

Por otro lado, Metro de Madrid también ha aclarado que desinfecta estas barras a diario, ya que algunos tuiteros se han lanzado a preguntar: "Todos los trenes se limpian y desinfectan a diario, y se hace de nuevo siempre que es necesario".