Los Replicantes
Buscar

Noticias

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

La sentencia se produce después de que el condenado haya devuelto todo el dinero robado y que la gasolinera no pidiera indemnización.

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera
Gasolinera Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Diciembre 2025 10:49 (hace 2 horas)

El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha decretado una pena de tres años y un día de prisión para un hombre que robó en una gasolinera de Huelva. Los hechos se produjeron en 2024 y el condenado fue detenido poco después de cometer el dinero, momento en el que devolvió el dinero sustraído de la caja registradora.

Vídeos Los Replicantes

Durante la madrugada del 21 de octubre de 2024, un hombre entró en la gasolinera situada en la Avenida Cristóbal Colón de la capital onubense. Accedió a las 02:30 horas forzando una ventana para llegar al interior, después manipuló el ordenador y la caja registradora.

La sentencia obliga al condenado a entrar a prisión
La sentencia obliga al condenado a entrar a prisión Pexels

La gasolinera se encontraba en ese momento fuera de servicio y entonces se apoderó de 1,48 euros. A pesar de la cantidad, el juzgado considera que supone un delito de robo con fuerza. Posteriormente abandonó el lugar y terminó por devolver el dinero cuando fue detenido.

Tendrá que ir a la cárcel

El establecimiento no ha reclamado ningún tipo de indemnización durante el juicio. A pesar de ello, la justicia le impone una pena de tres años y un día de cárcel como autor del delito de robo con fuerza. Se incluyen agravantes por reincidencias, ya que había cometido otros delitos previos de robo con fuerza en casas y locales.

Por todos estos motivos, se ha optado por denegar el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de pena de cárcel para el acusado. Por tanto, tendrá que ingresar en la cárcel en todo caso.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Condenado a casi 1.000 euros de multa por llevar la pegatina ITV de este modo

Condenado a casi 1.000 euros de multa por llevar la pegatina ITV de este modo

Contenidos que te pueden interesar
Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

Muere el deportista internacional Gerard Suñé a los 23 años

Muere el deportista internacional Gerard Suñé a los 23 años

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Lucía Fernández ('Wendy'): "Por ser mujer en el pop-rock te siguen tomando menos en serio"

Lucía Fernández ('Wendy'): "Por ser mujer en el pop-rock te siguen tomando menos en serio"

Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía: 'La Perla', canción estrella en 'Lux'

Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía: 'La Perla', canción estrella en 'Lux'

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Muere el actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto a los 29 años

Muere el actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto a los 29 años

Cómo funciona el nuevo abono único de transporte: precios, fechas y servicios incluidos

Cómo funciona el nuevo abono único de transporte: precios, fechas y servicios incluidos