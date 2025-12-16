Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha decretado una pena de tres años y un día de prisión para un hombre que robó en una gasolinera de Huelva. Los hechos se produjeron en 2024 y el condenado fue detenido poco después de cometer el dinero, momento en el que devolvió el dinero sustraído de la caja registradora.

Durante la madrugada del 21 de octubre de 2024, un hombre entró en la gasolinera situada en la Avenida Cristóbal Colón de la capital onubense. Accedió a las 02:30 horas forzando una ventana para llegar al interior, después manipuló el ordenador y la caja registradora.

La sentencia obliga al condenado a entrar a prisión Pexels

La gasolinera se encontraba en ese momento fuera de servicio y entonces se apoderó de 1,48 euros. A pesar de la cantidad, el juzgado considera que supone un delito de robo con fuerza. Posteriormente abandonó el lugar y terminó por devolver el dinero cuando fue detenido.

Tendrá que ir a la cárcel

El establecimiento no ha reclamado ningún tipo de indemnización durante el juicio. A pesar de ello, la justicia le impone una pena de tres años y un día de cárcel como autor del delito de robo con fuerza. Se incluyen agravantes por reincidencias, ya que había cometido otros delitos previos de robo con fuerza en casas y locales.

Por todos estos motivos, se ha optado por denegar el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de pena de cárcel para el acusado. Por tanto, tendrá que ingresar en la cárcel en todo caso.