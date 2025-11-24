Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años de prisión al ex representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, al considerar que se valió de la "confianza plena" de la colaboradora para apropiarse indebidamente de 400.000 euros por una comisión mayor a la estipulada.

Además, los magistrados han condenado a Toño Sanchís al pago de una multa de 2.100 euros y a indemnizar a Belén Esteban con una cantidad que se determinará en las próximas jornadas, durante la ejecución de la sentencia.

La cantidad a indemnizar se calculará restando los 475.571 euros apropiados indebidamente, como recoge la sentencia, los 49.000 euros que Belén Esteban cobró en un proceso civil anterior, así como el dinero realmente percibido por la adjudicación de una vivienda en ese proceso previo.

Por entonces, se condenó a la agencia de representación de Toño Sanchís, Agencia de Servicios Lorant SL, al pago de 388.868 euros a Esteban, aunque solo cobró una parte en efectivo y 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo (Madrid), que estaba grabada con una hipoteca de más de 200.000 euros y que después vendió.

La colaboradora televisiva optó entonces por comenzar el proceso que llegó a juicio en octubre y cuya sentencia se conoce ahora, emitida por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid y que incluye cárcel para Sanchís, que podría eludir al no tener antecedentes penales.

Hechos probados

La sentencia considera probado que, entre el 13 de mayo de 2009 y diciembre de 2015, cuando se rompió la relación laboral, el condenado percibió cerca de 400.000 euros "como consecuencia de aplicar una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato" que ambos firmaron.

"La confianza que tenía depositada doña Belén Esteban en el acusado señor Sanchís García era plena, de tal forma que la señora Esteban no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades", aparece reflejado en el escrito.

La sentencia judicial remarca que la relación que mantenía Belén Esteban con Toño Sanchís era de "estrecha amistad" y que, por este motivo, ella "se desentendía de sus asuntos, poniéndolos completamente en manos del acusado".

La Fiscalía acusó al representante de apropiación indebida continuada entre 2009 y 2015, por lo que reclamó tres años y medio de prisión, así como indemnizar a Esteban con el dinero que todavía no había recuperado. La defensa de Esteban reclamaba cuatro años y medio de prisión y que la indemnizara con 475.571 euros porque era la cantidad que determinan los informes elaborados.

La defensa de Sanchís reclamaba la libre absolución al negar el delito, al afirmar que Belén Esteban conocía que dicha comisión se había incrementado y que sabía en todo momento lo que se firmaba y cobraba.