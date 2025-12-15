Los Replicantes
Condenado a casi 1.000 euros de multa por llevar la pegatina ITV de este modo

Una sentencia certifica la condena a un conductor que había sido acusado de emplear una pegatina de la ITV falsa.

Pegatina de la ITV Foto: ITV
15 Diciembre 2025 15:30 (hace 35 minutos)

La pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) puede suponer una multa considerable si no cumplimos con la normativa fundamental de Tráfico. Hay que recordar que debe estar siempre visible, pero también que debe ser original.

Vídeos Los Replicantes

Así lo ha podido comprobar un conductor, al que la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado en una sentencia, respaldada por el fiscal, que ha confirmado la sentencia del juzgado de lo Penal de la ciudad, que condenó al dueño de un coche que llevaba en el parabrisas una pegatina de la ITV falsa.

El juzgado declaró probado que los hechos fueron descubiertos en septiembre de 2020 por la Guardia Civil de Tráfico, cuando el vehículo se encontraba estacionado en un arcén de la autovía A-33, dentro del término municipal de Blanca.

Falsificación de documentos públicos

La sentencia también recogía que el acusado fue condenado en marzo de 2014 por un juzgado de lo Penal de Albacete, entre otros, por un delito de falsificación de documentos públicos a trece meses de prisión y multa.

El recurso reconocía que el coche era de su propiedad y que la pegatina correspondía a otra persona, pero añadió que no podía ser condenado porque no fue detenido conduciéndolo, ya que el delito por el que fue sancionado castiga a quien haga uso de la pegatina falsa y no al propietario.

El escrito de la resolución judicial añadió que no podía ser la persona que dejó el turismo abandonado en el lugar donde fue encontrado, ya que se encontraba en Bilbao buscando trabajo, por lo que descargó la responsabilidad en un compañero de piso que lo habría utilizado.

La Audiencia Provincial de Murcia finalmente ha optado por desestimar todas las alegaciones presentadas. En cuanto a la alusión al compañero de piso, indica que no resulta creíble por no haber aportado datos que permitan su identificación.

