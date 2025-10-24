Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

El 'stealthing' es una agresión sexual que está penada hasta con cuatro años de cárcel y diferentes castigos más.

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual
Un preservativo Foto: Pexels
Andrea Torrente

Andrea Torrente

24 Octubre 2025 17:08

El 'stealthing' es una práctica, mayormente ejercida por hombres, en la que se quitan el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual y puede ser penada hasta con cuatro años de cárcel. Por este motivo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un hombre a un año de prisión por hacer 'stealthing' en noviembre de 2022.

Vídeos Los Replicantes

Condena del 'stealthing'

Oriol Martínez Sanromà, profesor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universtat Oberta de Catalunya, sostiene que esta práctica "no solamente es una agresión física, sino también una violación de la libertad sexual y la autonomía personal".

El Tribunal Supremo "ha optado por encuadrar esta conducta dentro del tipo de agresión sexual sin acceso carnal, regulado en el artículo 178.1 del Código Penal. Esta decisión responde, por un lado, a una interpretación del principio de proporcionalidad, al entender que imponer la pena correspondiente al delito de violación (de 4 a 12 años de prisión, según el art. 179 CP) resultaría excesiva en este contexto. Por otro lado, el Alto Tribunal argumenta que en estos casos, aunque existió penetración, esta fue inicialmente consentida, si bien condicionada expresamente al uso de preservativo".

Las palabras del tribunal ante esta situación concluyen: "El 'stealthing' configura un delito de agresión sexual sin penetración, al haberse desbordado el consentimiento prestado, y debe sancionarse con una pena de 1 a 4 años de prisión".

Además, del año de cárcel el culpable que agredió a la mujer en 2022 tendrá una orden de alejamiento de 500 metros con la víctima, tampoco podrá trabajar o realizar actividades con menores en un plazo de cinco años, por último, deberá abonar 1.000 euros a la mujer por los daños psicológicos ocasionados.

¿Cómo sucedió el 'stealthing'?

Ambos se conocieron a través de una conocida aplicación de citas de internet y decidieron quedar el 13 de noviembre de 2022 en el domicilio de la mujer. Empezaron a mantener relaciones sexuales consentidas con penetración y el varón aprovechó a que estuviera de espaldas para que no le viera y así poder quitarse el preservativo. El acto sexual continuó.

La versión del varón es un poco distinta porque asegura que cuando se quitó el preservativo es porque habían terminado de tener una relación sexual y que después empezaron otra ante la insistencia de la mujer sabiendo que él ya no llevaba protección.

En el juicio se demostró que la versión del hombre era "más que discutible", en cambio, la versión de la afectada "es lógica es sí misma". Por ello, el tribunal concluyó que las pruebas de ella eran "válidas, suficientes y racionalmente valoradas" y que prueban la acusación pública y particular.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  7. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  8. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
  9. Sale a la luz la "insoportable" relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ante su ruptura
  10. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
Artículos relacionados
Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un hombre por violar a una mujer en un supermercado de Valencia

Detenido un hombre por violar a una mujer en un supermercado de Valencia

Detenidas 14 personas por explotar sexualmente a 32 mujeres inmigrantes en Murcia

Detenidas 14 personas por explotar sexualmente a 32 mujeres inmigrantes en Murcia

La Fiscalía archiva una denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Monedero

La Fiscalía archiva una denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Monedero

Contenidos que te pueden interesar
Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'