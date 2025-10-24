Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

El 'stealthing' es una práctica, mayormente ejercida por hombres, en la que se quitan el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual y puede ser penada hasta con cuatro años de cárcel. Por este motivo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un hombre a un año de prisión por hacer 'stealthing' en noviembre de 2022.

Condena del 'stealthing'

Oriol Martínez Sanromà, profesor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universtat Oberta de Catalunya, sostiene que esta práctica "no solamente es una agresión física, sino también una violación de la libertad sexual y la autonomía personal".

El Tribunal Supremo "ha optado por encuadrar esta conducta dentro del tipo de agresión sexual sin acceso carnal, regulado en el artículo 178.1 del Código Penal. Esta decisión responde, por un lado, a una interpretación del principio de proporcionalidad, al entender que imponer la pena correspondiente al delito de violación (de 4 a 12 años de prisión, según el art. 179 CP) resultaría excesiva en este contexto. Por otro lado, el Alto Tribunal argumenta que en estos casos, aunque existió penetración, esta fue inicialmente consentida, si bien condicionada expresamente al uso de preservativo".

Las palabras del tribunal ante esta situación concluyen: "El 'stealthing' configura un delito de agresión sexual sin penetración, al haberse desbordado el consentimiento prestado, y debe sancionarse con una pena de 1 a 4 años de prisión".

Además, del año de cárcel el culpable que agredió a la mujer en 2022 tendrá una orden de alejamiento de 500 metros con la víctima, tampoco podrá trabajar o realizar actividades con menores en un plazo de cinco años, por último, deberá abonar 1.000 euros a la mujer por los daños psicológicos ocasionados.

¿Cómo sucedió el 'stealthing'?

Ambos se conocieron a través de una conocida aplicación de citas de internet y decidieron quedar el 13 de noviembre de 2022 en el domicilio de la mujer. Empezaron a mantener relaciones sexuales consentidas con penetración y el varón aprovechó a que estuviera de espaldas para que no le viera y así poder quitarse el preservativo. El acto sexual continuó.

La versión del varón es un poco distinta porque asegura que cuando se quitó el preservativo es porque habían terminado de tener una relación sexual y que después empezaron otra ante la insistencia de la mujer sabiendo que él ya no llevaba protección.

En el juicio se demostró que la versión del hombre era "más que discutible", en cambio, la versión de la afectada "es lógica es sí misma". Por ello, el tribunal concluyó que las pruebas de ella eran "válidas, suficientes y racionalmente valoradas" y que prueban la acusación pública y particular.