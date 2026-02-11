Condenado un profesor de guardería por violar a sus alumnos de 2 y 3 años

Nathan Bennet, empleado de una guardería, fue detenido en agosto de 2025 tras una exhaustiva investigación. Los tribunales ahora le han declarado culpable de abusar sexualmente de dos niños aprovechándose de su puesto de trabajo.

El condenado, un hombre de 30 años, afronta dos sentencias por violación, cuatro de agresión sexual y otros dos por agresión con penetración. Todos los casos están relacionados con cinco niños de la guardería Partou King Street de Bristol, que tenían entre dos y tres años en el momento de las agresiones. Previamente, Bennet también admitió otros 13 cargos por delitos sexuales con cuatro de los niños, entonces de dos años.

El investigado comenzó a trabajar en la guardería en julio de 2024, pero en febrero, es decir, meses más tarde, la gerente Victoria Tutton se topó con imágenes en las que Bennet introducía sus manos en los pantalones de un niño, por lo que denunció los hechos a la policía.

El juicio se extendió durante cuatro días y, antes del veredicto del jurado popular, la fiscal Virginia Cornwall advirtió que los padres y el personal ya habían mostrado preocupación por el comportamiento de Bennet hacia los niños bajo su cuidado.

Una compañera del acusado, Elizabeth Burton, declaró que él tenía "apego celoso" hacia cinco niños y que "tomaba control" de ellos, según informa The Sun. Además, relató que sentaba a los menores en su regazo durante bastante tiempo, además de tener pantalones con agujeros en la entrepierna, aunque afirmó que "no los usaba para trabajar porque no eran adecuados".

Su testimonio fue contundente y no dejó lugar a dudas ante el tribunal que se encargaba de juzgar el caso: "Su comportamiento era excesivamente cariñoso, pues además de sentarlos en su regazo, los besaba en la cara, en la mejilla o en la frente".

Un testimonio clave

En el juicio se proyectaron entrevistas en vídeo de dos niños del caso, referidos como Niño A y Niño E. La madre del último menor testificó que su hijo había revelado cómo había sufrido abusos en la guardería.

El portavoz del despacho de abogados Leigh Day ha señalado que las familias están "devastadas por el horrible abuso", que desean conocer los controles aplicados y cómo fallaron los sistemas de protección de la guardería. "Nada puede explicar la conmoción, la ira y la angustia que sentimos, ni el profundo y duradero impacto que estamos seguros que esto tendrá en las familias", han reconocido.

La inspectora de la policía de Avon y Somerset, Lucy Forde, ha explicado que la investigación entrañó grandes dificultades para todos los involucrados, ya que se había confiado en el acusado para cuidar a los menores.

Por su parte, el juez William Hart ha afirmado que Bennet enfrentará una larga pena de prisión y que los menores víctimas de los abusos son los más pequeños con los que ha tenido que trabajar en un caso. Bennet permanece en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia, que está prevista para el 16 de marzo.