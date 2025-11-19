Los Replicantes
Concierto Apple en Madrid: cómo ver gratis a Amaia o Dellafuente en Sol

'El Encuentro' es el motivo por el que se organiza este evento en Madrid y Apple está detrás de todo.

Amaia Romero y Dellafuente Foto: CC (Los Replicantes)
Andrea Torrente

19 Noviembre 2025 15:38 (hace 2 horas)

El miércoles 19 de noviembre se celebra un concierto totalmente gratis en el centro de Madrid, donde escucharemos todo tipo de música y vendrán artistas reconocidos; todo esto en la misma Puerta del Sol. Este acto se llevará a cabo por 'El Encuentro'.

Vídeos Los Replicantes

¿Qué es 'El Encuentro'?

Un acto organizado por Apple —empresa tecnológica multinacional— que celebra su 40 aniversario en nuestro país. Por este motivo, 'El Encuentro' busca hacer un homenaje a la creatividad española y, coincidiendo con su aniversario, han decidido invitar a artistas como Amaia o Dellafuente.

En 1985 aterrizaba Apple en España para el uso de ordenadores en ámbitos académicos. Las tiendas de Apple llegaron más tarde, en 2010 y la primera se situó en La Maquinista, un centro comercial de Barcelona. La segunda tienda llegaba unos días más tarde situándose en Madrid en el centro comercial Xanadú, a la que le siguió la tercera también en Madrid en otro centro comercial, Parquesur. Hoy, podemos contar más de una decena en nuestro país.

Se prevé una gran afluencia de personas en este evento gratuito que se situará justo delante de la tienda de Apple en pleno centro de la capital. Este encuentro tendrá lugar a las 20:00 horas, como puntualiza Little Spain —productora audiovisual madrileña— que ha colaborado con Apple para llevar a cabo esta celebración.

¿Qué artistas asistirán?

El cartel completo cuenta con Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés, quienes "se unen por primera vez", lo que supone "un homenaje a la cultura y a la creatividad española", aclarando Little Spain que la entrada es libre y gratis.

Unos artistas que saben combinar a la perfección tradición y modernidad en la música española, siendo muy queridos por la crítica por ser auténticos e innovadores. El evento no ha confirmado la duración, pero en la web del Ayuntamiento de Madrid indican que se puede desarrollar entre las 20:00 y las 21:00 horas frente al Apple Store de Sol.

También han informado que esperan a unos 15.000 asistentes por lo que se desplegará un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. Porque se puede generar "en determinados momentos saturaciones del espacio público que tendrían inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada sobre todo en el entorno del lugar en el que se celebrará el evento".

El consistorio recomienda utilizar el transporte público para evitar las aglomeraciones en el tráfico por usar vehículos privados. Además, informan que algunos accesos a la estación de Sol, el 19 de noviembre, estarán cerrados de 17:00 a 21:30 horas, aproximadamente.

