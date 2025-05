¿Qué ha ocurrido con Melody tras Eurovisión? Cronología del doloroso resultado en Basilea

Melody cuajó una actuación de 10 en la noche de la final de Eurovisión 2025 en Basilea, pero su resultado fue bien distinto. En un festival tremendamente politizado por la injerencia de un televoto salvaje hacia Israel, la sevillana tuvo que conformarse con una posición 24 que empeora la de Nebulossa el año pasado en Malmö y deja frío a un 50% de audiencia que conectó con RTVE para ver a la intérprete de 'Esa Diva'.

Si bien a números de visitas, streamings y viralidad la de Dos Hermanas ha sido inigualable en terreno nacional, lo cierto es que la canción no llegó al resto de Europa como para votarla en masa, obteniendo 37 puntos con apenas diez del televoto.

Con posterioridad a la gala, la sevillana no atendería a los medios como suele ser costumbre después del festival, dejando apenas un vídeo en su perfil de Instagram donde emplazaba a prensa y fanáticos a su rueda de prensa posterior al concurso, la que llegará el próximo lunes a las 16:00h en Prado del Rey.

Mientras, ¿qué ha ocurrido estos días desde la fatídica noche en Basilea? Lo cierto que no mucho, pero la viralidad del momento ha llevado a unos niveles de infoxicación inauditos para España con Eurovisión. Entrevistas a familiares, paparazzis en la puerta de la casa de Melody y búsqueda de respuestas ha sido la tónica de un resultado que ya los principales indicadores y sondeos avisaban que podía darse. Vamos con la cronología poco a poco.

Un resultado politizado (sin mucho efecto para España)

Toda España esperaba mejor resultado de Melody en Basilea. Es una obviedad concluir que una performance como la que completó la andaluza en el escenario del st.Jakobshalle merecía más, y si bien las apuestas le colocaban en torno a un puesto entre la 12 y la 16, finalmente el tratazo fue mayor acabando en una posición 24 que no dejó satisfecho a nadie.

Melody quedó en el puesto 24 en Basilea EBU

Si bien el público eurofan más o menos preveía el resultado, sería el público ocasional de Eurovisión el que entraría completamente en cólera por el resultado español, aludiendo a la palabra más típica para estos momentos: tongo. Luego de ver como una canción poco competitiva y poco esperada como la israelí acababa segunda rozando la victoria por un televoto salvaje, mucho espectador acabaría alegando la injusticia del resultado, y las protestas no se harían esperar por parte de una RTVE que cuestionaba el televoto actual del certamen, e incluso la participación israelí hasta en boca del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un descanso que ha dado que hablar

Una vez toda España andaba disgustada con el resultado de Melody, lo cierto es que no llegamos a tener declaraciones de la representante española al acabar el festival. La tensión del momento hizo que la natural de Dos Hermanas se limitara a subir un vídeo a sus redes, con la claridad que le representa aclarando que ya se sentía ganadora por el show ofrecido en Basilea, y que daría las explicaciones pertinentes a la semana posterior ya en Madrid.

Lo que podría haber sido una estrategia más de ofrecer su parecer al público, dio un giro más cuando Melody finalmente no viajara con la delegación de vuelta a Madrid, decidiendo volver a Málaga con su familia y sobre todo con su pequeño de año y medio, del que andaba separada de hace más de un mes. Una razón tan natural como la vida misma acabó desembocando en una tormenta mediática de calibre extremo. Todas las tertulias de televisión nacionales abrían con una Melody a la que buscaban por cielo, tierra, mar y aire para pedir unas declaraciones que ella misma aclaraba que llegarían a su momento.

Reporteros por Dos Hermanas, entrevistas a tías, abuelos y vecinos, preguntas a otros eurovisivos buscando esa percha de actualidad y Eurovisión en todos lados era el resultado de una mala noche en Basilea, donde casi nadie razonaba que quizá se es madre antes que cantante, y ante un palo así, una persona lo normal es que quiera volver a casa.

RTVE encabeza las protestas

Al mismo tiempo que Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025 cantaba en el st.Jakobshalle de Basilea, las tropas de su país recrudecían sus acciones en Gaza. Ante esto, la comunidad internacional ha tomado cartas en el asunto, imponiendo nuevos paquetes de sanciones a una Israel que creía que podía ganar el festival en aquella noche en Suiza.

En una España donde Eurovisión es capital cuando llega mayo, poco se tardó en pedir la expulsión de los hebreos del festival, más luego del toque de atención de la UER a Julia Varela y Tony Aguilar tras hablar de las acciones de Israel en Gaza durante la segunda semifinal. RTVE abriría la gala con un mensaje pidiendo la paz en la franja, un hecho que muchos asociarían luego al mal resultado de Melody, algo que a todas luces no es cierto.

A las protestas en firme de RTVE se les han sumado las de la VRT belga, la RÚV de Islandia, la YLE de Finlandia, la RTÉ de Irlanda o la RTVSlo de Eslovenia, las que pedirán también los desgloses de un televoto que tuvo un aumento muy importante en muchos países en favor de una Israel que obtuvo 13 veces los 12 puntos en la final. Sin saber qué nos deparará el año que viene el festival en Austria, lo único cierto es que la televisión española ha tomado la voz cantante en la protesta ante la politización de Israel del certamen.

El concepto no convenció en Europa

Y entonces, ¿el resultado de Melody, qué? Somos de los que piensan que la politización del concurso poco o nada ha afectado en el resultado de la sevillana. Más allá de que evidentemente hay una brecha de unos 400-500 puntos de televoto entre Israel y Ucrania que algunos podrían parar a otros países, lo cierto es que a nivel de jurado, Melody solo fue undécima para otro país, y duodécima para otros dos, un hecho que apenas le hubiera revestido unos tres o cuatro puntos más en el jurado. En el televoto pasa parecido, con países como Portugal o el Rest of The World que le votaron con los 12 para Israel. Una suma total de unos diez puntos más no le hubiera apartado de esa posición 24, y siendo muy generosos hubiera necesitado un colchón de casi unos 30-40 puntos más para salir del pozo del fondo.

La realidad, es que RTVE ha ganado en alcance, impacto, audiencia, iconicidad, conexión con los jóvenes y presencia, pero en el festival, no se ha conseguido lo mismo. Eurovisión es un concurso muy desagradecido donde gana uno y el resto no, y más aún en esta Eurovisión post-pandemia donde lo normal es que gane el ganador del jurado o Israel, no existe otra alternativa. Benidorm Fest promete reformularse de cara a 2025 y esperemos a ver la hoja de ruta de un festival que necesita cuanto antes un resultado rompedor que lo legitime como lo que es, una de las preselecciones más ambiciosas de Europa. Mientras, nos queda esperar a conocer la versión de Melody, y saber que lo que ahora es amargo, en semanas lo será menos. La actuación de nuestra diva quedará para siempre.