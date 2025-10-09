Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Cómo fue el brutal robo con violencia del sobrino de Almeida: detenido con antecedentes

El sobrino del alcalde de Madrid está internado en la prisión de Soto del Real y ya contaba con antecedentes penales.

Cómo fue el brutal robo con violencia del sobrino de Almeida: detenido con antecedentes
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su sobrino, Ignacio Blancas Martínez-Almeida Foto: Ayto | RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Octubre 2025 11:44 (hace 5 minutos)

El sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido detenido este lunes, 6 de octubre, acusado de un presunto robo con fuerza en una gasolinera de la capital, según ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Vídeos Los Replicantes

Se trata de Ignacio Blancas Martínez-Almeida, de 23 años, que se encuentra en estos momentos detenido en la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado porque ya contaba con antecedentes penales que han pesado en la decisión.

El robo se produjo durante la madrugada en una gasolinera de la empresa Shell. Su detención pudo consumarse gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Se emplearon las huellas digitales y la sudadera que llevaba, claves en la detención.

Detenido

Ignacio Blancas Martínez-Almeida fue posteriormente llevado a la comisaría de la Policía Nacional de Hortaleza. Después, pasó a disposición judicial, con el agravante de violencia de los hechos, que llevó a su ingreso en la cárcel de Soto del Real.

Se ha apuntado a que el detenido es sobrino del alcalde, hijo de Ángela Martínez-Almeida, hermana del regidor. Además, ofrece sus servicios en internet como profesor de refuerzo escolar para clases de matemáticas. Previamente también había sido detenido también por robo, lo que le ha llevado a tener antecedentes penales y ha condicionado su ingreso en prisión.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  5. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  6. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  7. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  8. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  9. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
  10. Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos
Artículos relacionados
Almeida ordena retirar la bandera LGTBI a Más Madrid y PSOE: avalada por la justicia

Almeida ordena retirar la bandera LGTBI a Más Madrid y PSOE: avalada por la justicia

Quién es Inmaculada Sanz, la nueva alcaldesa de Madrid

Quién es Inmaculada Sanz, la nueva alcaldesa de Madrid

Almeida contrata a Mario Vaquerizo por 13.800 euros para las fiestas de Chamberí

Almeida contrata a Mario Vaquerizo por 13.800 euros para las fiestas de Chamberí

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol

Contenidos que te pueden interesar
Israel y Hamás firman el acuerdo de paz para Gaza: ¿qué ocurrirá ahora?

Israel y Hamás firman el acuerdo de paz para Gaza: ¿qué ocurrirá ahora?

Hallan muerto en pleno mar de Gran Canaria al dirigente deportivo Jose Vega

Hallan muerto en pleno mar de Gran Canaria al dirigente deportivo Jose Vega

Alerta sanitaria: retiran este popular medicamento por grave riesgo para la salud

Alerta sanitaria: retiran este popular medicamento por grave riesgo para la salud

Detenido por asesinar a tiros a su yerno en plena calle de Lleida: agente de los Mossos

Detenido por asesinar a tiros a su yerno en plena calle de Lleida: agente de los Mossos

Sale a la luz el pasado de la consejera de Sanidad de Ayuso: trabajó 17 años en Quirón

Sale a la luz el pasado de la consejera de Sanidad de Ayuso: trabajó 17 años en Quirón

'Opalite', el nuevo tema de Taylor Swift viene con polémica: ¿es un plagio de Luis Miguel?

'Opalite', el nuevo tema de Taylor Swift viene con polémica: ¿es un plagio de Luis Miguel?

Salen a la luz las causas de la muerte de la fiscal que dimitió con la vuelta de Trump

Salen a la luz las causas de la muerte de la fiscal que dimitió con la vuelta de Trump

Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano