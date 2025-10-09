Cómo fue el brutal robo con violencia del sobrino de Almeida: detenido con antecedentes

El sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido detenido este lunes, 6 de octubre, acusado de un presunto robo con fuerza en una gasolinera de la capital, según ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Se trata de Ignacio Blancas Martínez-Almeida, de 23 años, que se encuentra en estos momentos detenido en la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado porque ya contaba con antecedentes penales que han pesado en la decisión.

Se llama Ignacio Blancas Martínez-Almeida y es el sobrino del alcalde Almeida del PP de Madrid. Hoy ha sido detenido por atracar una gasolinera con violencia. Tiene apellido compuesto y come jamón. Gente de bien. pic.twitter.com/iDamc88kIh October 8, 2025

El robo se produjo durante la madrugada en una gasolinera de la empresa Shell. Su detención pudo consumarse gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Se emplearon las huellas digitales y la sudadera que llevaba, claves en la detención.

Detenido

Ignacio Blancas Martínez-Almeida fue posteriormente llevado a la comisaría de la Policía Nacional de Hortaleza. Después, pasó a disposición judicial, con el agravante de violencia de los hechos, que llevó a su ingreso en la cárcel de Soto del Real.

Se ha apuntado a que el detenido es sobrino del alcalde, hijo de Ángela Martínez-Almeida, hermana del regidor. Además, ofrece sus servicios en internet como profesor de refuerzo escolar para clases de matemáticas. Previamente también había sido detenido también por robo, lo que le ha llevado a tener antecedentes penales y ha condicionado su ingreso en prisión.