Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol

La obra realizada para su instalación al comienzo del verano costó al erario público 1,5 millones de euros.

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los toldos en la Puerta del Sol Foto: Ayto (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Septiembre 2025 12:22 (hace 3 horas)

El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP), prevé gastarse medio millón de euros del erario público en desmontar los toldos en la Puerta del Sol. Esta cantidad se suma al millón y medio de euros que ya se invirtió en su instalación al comienzo de la temporada estival.

Vídeos Los Replicantes

La medida se aprobó después de la polémica reforma de la Puerta del Sol, que el Ayuntamiento inauguró durante la primavera de 2023 para convertir la plaza en un espacio peatonal. Sin embargo, la ausencia total de árboles y el modelo de 'plaza dura' fueron muy criticados, ya que la capital alcanza los 40ºC en verano y se descartaban zonas para el descanso de los vecinos.

La obra, lejos de recibir la aprobación de otros espacios como la reforma de Gran Vía o Plaza de España (ejecutadas durante los mandatos de Manuela Carmena), terminó bautizada irónicamente como la 'sartén de Sol' por la falta de espacios frescos para resguardarse del calor.

Toldos pero no árboles

La obra de reforma de Sol costó al erario público un total de 13 millones de euros y el Ayuntamiento solo fue consciente del problema de falta de sombra tras la remodelación. Lejos de plantearse incluir árboles en espacios como maceteros para sortear el suelo hueco de la plaza, optó por una solución que tampoco estuvo exenta de polémica.

El Ayuntamiento ha invertido dos millones de euros en los toldos para dar sombra a la Puerta del Sol tras la reforma
El Ayuntamiento ha invertido dos millones de euros en los toldos para dar sombra a la Puerta del Sol tras la reforma Ayto

Se trata de la instalación de toldos temporales. La idea del Gobierno de Martínez-Almeida es montar y desmontar continuamente los toldos cuando se avecinen episodios de calor, alegando que no pueden ser permanentes porque la Real Casa de Correos es un BIC (edificio Bien de Interés Cultural) y su visibilidad está protegida.

El gasto inicial para esta solución se calculó en aproximadamente 1,5 millones de euros, pero el dinero no ha hecho más que aumentar. El Consistorio ahora se ha visto obligado a licitar otro contrato de casi medio millón de euros más (499.094,57 euros) para desmontar, almacenar y volver a montar los toldos por temporada hasta 2027, incluyendo posibilidad de prórroga.

El acuerdo suscrito incluye la conservación, limpieza y vigilancia diaria de la instalación, así como la retirada urgente en caso de alerta meteorológica, cuando se registren vientos de más de 130 kilómetors por hora o lluvias intensas. Con ello, la solución de los toldos para dar sombra en la Puerta del Sol implicaría un impacto para las arcas públicas de aproximadamente dos millones de euros.

Críticas

La oposición ha criticado este gasto y reclamado un cambio de mentalidad. Así lo ha expresado la ministra de Sanidad y ex portavoz regional de Más Madrid, Mónica García: "Necesitamos más árboles, menos asfalto y un urbanismo que reduzca el efecto isla de calor en nuestras ciudades".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, ha puesto como ejemplo la solución aportada por el Ayuntamiento de Barcelona: "Es mucho más bonito y más barato, cuatro sombras cuestan 100.000 euros y no tienen anclajes".

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha defendido su gestión durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad: "No tengo ningún problema en hablar de la Puerta del Sol, con una condición, que me digan ustedes qué sombra pusieron en la Puerta del Sol, cuántos geranios plantaron, o si peatonalizaron la Puerta del Sol".

El regidor ha sostenido que la instalación de toldos desmontables supone una "solución satisfactoria", puesto que resuelve todas las problemáticas "desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de las condiciones climatológicas".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  8. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  9. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
  10. España, el 'rey de la coca' de Europa: lidera la lista y su consumo se dispara en jóvenes
Artículos relacionados
Quién es Inmaculada Sanz, la nueva alcaldesa de Madrid

Quién es Inmaculada Sanz, la nueva alcaldesa de Madrid

Almeida contrata a Mario Vaquerizo por 13.800 euros para las fiestas de Chamberí

Almeida contrata a Mario Vaquerizo por 13.800 euros para las fiestas de Chamberí

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Contenidos que te pueden interesar
Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid

Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid

Qué enfermedad tiene Mariló Montero: así es el trastorno que causa problemas generalizados

Qué enfermedad tiene Mariló Montero: así es el trastorno que causa problemas generalizados

¿Quién mató a Charlie Kirk? Influencer MAGA y amigo de Donald Trump

¿Quién mató a Charlie Kirk? Influencer MAGA y amigo de Donald Trump

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol

Almeida se gasta otro medio millón de euros para desmontar los toldos de Sol

Sale a la luz la foto actual de Miguel Carcaño tras 16 años de prisión: su brutal cambio

Sale a la luz la foto actual de Miguel Carcaño tras 16 años de prisión: su brutal cambio

Multas de hasta 10.000 euros: qué sanción enfrentas si tienes estas aves en casa

Multas de hasta 10.000 euros: qué sanción enfrentas si tienes estas aves en casa

Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)

Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)

Sale a la luz el motivo del incendio de la Mezquita de Córdoba: informe de Guardia Civil

Sale a la luz el motivo del incendio de la Mezquita de Córdoba: informe de Guardia Civil