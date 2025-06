Almeida ordena retirar la bandera LGTBI a Más Madrid y PSOE: avalada por la justicia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiere banderas arcoíris en la capital en pleno mes del Orgullo. El presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP) ha ordenado a Más Madrid y PSOE la retirada de las enseñas LGTBIQ+ del Edificio de Grupos de la capital (calle Mayor, 71), puesto que ambas formaciones la han exhibido en sus balcones.

La carta, que ha sido remitida a ambas formaciones, recoge que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala colocar la bandera LGTBIQ+ en edificios públicos con motivo del Orgullo porque no representa un símbolo partidista tiene un "carácter temporal". Ambos partidos han exhibido esta enseña con motivo del mes del Orgullo, pero el Consistorio pretende su retirada y que tan solo se pueda mostrar el sábado 28 de junio porque es el día oficial de la reivindicación.

"Resulta procedente la retirada inmediata de las banderas y pancartas colocadas en las plantas primera, tercera y cuarta del edificio de grupos, pudiendo volver a ser colocadas a lo largo de todo el día 28 de junio y ser retiradas de nuevo al finalizar el día", les ha remitido el presidente del Pleno, Borja Fanjul, en una carta.

Almeida y la extrema derecha viven obsesionados con bandera LGTBI ?????????????????? y nos ordena quitarla.



Es un símbolo no solo no confronta, sino que habla de libertad y de igualdad para los madrileños y que, por tanto, no vamos a eliminar.



La Justicia nos avala. Si no les gusta, que no... pic.twitter.com/AaMJu0pWGB