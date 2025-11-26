Los Replicantes
Buscar

Noticias

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Después del fallecimiento de una menor de 6 años en una clínica dental, aparece otro caso de una menor en situación grave.

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor
Clínica dental Foto: Envato Elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

26 Noviembre 2025 14:59 (hace 3 horas)

El 24 de noviembre, otra niña de 4 años ha resultado afectada tras ser asistida en la clínica dental privada ubicada en Alzira, una localidad de Valencia. La menor fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia. La primera niña tenía 6 años y falleció después de acudir a la misma clínica dental, un caso que se sigue investigando al que ahora se le suma una nueva afectada.

Vídeos Los Replicantes

Explicaciones de la dentista que las atendió

La odontopediatra que atendió a las dos menores ha afirmado en su comparecencia con la Policía Judicial que la clínica donde fueron tratadas carecía de una sala de recuperación para pacientes que han estado sedados. Las niñas tras sus intervenciones en la clínica dental acabaron en el hospital la menor de 6 años fallecía en el Hospital de la Ribera y la nueva afectada de 4 años fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital Clínico.

El testimonio de la dentista recalca que la pequeña fallecida permaneció en un gabinete dental al lado de donde se le realizó la intervención acompañada de sus familiares. La profesional también explica que no se les aplicó anestesia general, sino que fueron sedadas.

La odontopediatra asegura ante la Conselleria de Sanidad y ante la Policía que a ambos padres se les informó del tratamiento que se les iba a realizar a sus hijas y de las complicaciones que podría haber si se realizaban las extracciones y los empastes sin sedación. Después de informarles, ambas familias dieron el visto bueno y firmaron el consentimiento.

ICOEV

La Conselleria de Sanidad informa que en la clínica, donde ocurrieron los hechos, no tienen permiso sanitario para poner anestesia ni sedación con fármacos intravenosos. Pero sí están autorizados para administrar anestésicos locales. En cambio, lo que suministraron fue sedación intravenosa.

La cínica dental de Alzira no tiene autorización para suministrar este tipo de anestesias, pero la persona que suministró la anestesia era un médico profesional, no podía ser un dentista de la clínica. Cuando se producen este tipo de procesos es necesario tener monitorizado al paciente en un box de la clínica para controlar la tensión, la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno; que en este caso, fue inexistente.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha confirmado que los procesos odontológicos y la anestesia fueron realizados en la clínica dental privada de Alzira por médicos colegiados. ICOEV siente "profundamente" el fallecimiento de la menor y el ingreso de la otra afectada. El Colegio también ha mandado sus condolencias a la familia de la menor fallecida y el deseo de que la niña ingresada evolucione positivamente.

Situación actual de la menor de 4 años

La niña de 4 años, después de su paso por la clínica dental, empezó a presentar un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia, por lo que la familia la llevó a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia). Tras una exhaustiva valoración y cuando consiguieron estabilizar a la afectada, los profesionales decidieron que lo mejor sería trasladarla al Hospital Clínico.

La menor fue trasladada en SAMU —servicio dependendiente de la Sanidad Pública, para la sanidad de emergencias— a la UCI pediátrica del Clínico, donde ha ido evolucionando positivamente por lo que ya se encuentra en planta.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  9. Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua
  10. Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Artículos relacionados
Error médico fatal: acude a revisarse las gafas y sale ciego: "Me amputaron parte del ojo, perdí la vista"

Error médico fatal: acude a revisarse las gafas y sale ciego: "Me amputaron parte del ojo, perdí la vista"

Muere con 39 años en un hospital de Madrid tras esperar 10 horas en urgencias con un aneurisma

Muere con 39 años en un hospital de Madrid tras esperar 10 horas en urgencias con un aneurisma

Mayor indemnización en España por una negligencia médica: 5,5 millones por dejar tetrapléjica a una bebé en el parto

Mayor indemnización en España por una negligencia médica: 5,5 millones por dejar tetrapléjica a una bebé en el parto

A punto de ser enterrada viva por una negligencia médica: se despertó en pleno funeral

A punto de ser enterrada viva por una negligencia médica: se despertó en pleno funeral

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños