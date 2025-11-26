Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

El 24 de noviembre, otra niña de 4 años ha resultado afectada tras ser asistida en la clínica dental privada ubicada en Alzira, una localidad de Valencia. La menor fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia. La primera niña tenía 6 años y falleció después de acudir a la misma clínica dental, un caso que se sigue investigando al que ahora se le suma una nueva afectada.

Explicaciones de la dentista que las atendió

La odontopediatra que atendió a las dos menores ha afirmado en su comparecencia con la Policía Judicial que la clínica donde fueron tratadas carecía de una sala de recuperación para pacientes que han estado sedados. Las niñas tras sus intervenciones en la clínica dental acabaron en el hospital la menor de 6 años fallecía en el Hospital de la Ribera y la nueva afectada de 4 años fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital Clínico.

El testimonio de la dentista recalca que la pequeña fallecida permaneció en un gabinete dental al lado de donde se le realizó la intervención acompañada de sus familiares. La profesional también explica que no se les aplicó anestesia general, sino que fueron sedadas.

La odontopediatra asegura ante la Conselleria de Sanidad y ante la Policía que a ambos padres se les informó del tratamiento que se les iba a realizar a sus hijas y de las complicaciones que podría haber si se realizaban las extracciones y los empastes sin sedación. Después de informarles, ambas familias dieron el visto bueno y firmaron el consentimiento.

La Conselleria de Sanidad informa que en la clínica, donde ocurrieron los hechos, no tienen permiso sanitario para poner anestesia ni sedación con fármacos intravenosos. Pero sí están autorizados para administrar anestésicos locales. En cambio, lo que suministraron fue sedación intravenosa.

La cínica dental de Alzira no tiene autorización para suministrar este tipo de anestesias, pero la persona que suministró la anestesia era un médico profesional, no podía ser un dentista de la clínica. Cuando se producen este tipo de procesos es necesario tener monitorizado al paciente en un box de la clínica para controlar la tensión, la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno; que en este caso, fue inexistente.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha confirmado que los procesos odontológicos y la anestesia fueron realizados en la clínica dental privada de Alzira por médicos colegiados. ICOEV siente "profundamente" el fallecimiento de la menor y el ingreso de la otra afectada. El Colegio también ha mandado sus condolencias a la familia de la menor fallecida y el deseo de que la niña ingresada evolucione positivamente.

Situación actual de la menor de 4 años

La niña de 4 años, después de su paso por la clínica dental, empezó a presentar un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia, por lo que la familia la llevó a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia). Tras una exhaustiva valoración y cuando consiguieron estabilizar a la afectada, los profesionales decidieron que lo mejor sería trasladarla al Hospital Clínico.

La menor fue trasladada en SAMU —servicio dependendiente de la Sanidad Pública, para la sanidad de emergencias— a la UCI pediátrica del Clínico, donde ha ido evolucionando positivamente por lo que ya se encuentra en planta.