Sale a la luz la causa de la muerte de una menor en un dentista de Valencia

La muerte de una menor de seis años después de haber sido atendida en la Clínica Dental Mireia de Alzira (Valencia), en la que otra menor de 4 años atendida también allí permanece ingresada, se encuentra bajo investigación.

La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha ordenado el cierre temporal de este centro privado hasta conocer las circunstancias de ambos sucesos y esclarecer el grado de responsabilidad en la muerte y el ingreso de dos pacientes.

La justicia mantiene abierta una investigación por la muerte de una menor y el ingreso de otra niña atendidas en un dentista de Valencia Pexels

La dentista y propietaria de la clínica ha asegurado que la menor fallecida salió perfectamente del centro, al que acudió para la extracción de unos dientes de leche y unos empastes, y se ha mostrado sorprendida por todo lo ocurrido.

De qué ha muerto una menor en una clínica dental de Valencia: abierta una investigación

En el epicentro de las investigaciones se encuentra, ahora, el empleo de anestesia en las intervenciones. La dueña de la clínica señala que la anestesista puso una vía para relajar a la menor durante la intervención, aunque no se empleó anestesia general.

Por el momento, se está investigando el lote de producto empleado y se encuentra sobre las sospechas de todos los investigadores, ya que todo apunta a que fue el desencadenante de la muerte de una menor y el ingreso hospitalario de otra, ambas atendidas en el mismo centro.

"No fue una operación, le pusimos una vía para relajar a la niña, que se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar", ha declarado la responsable de la clínica dental en declaraciones a la televisión valenciana À Punt.

El caso, sin embargo, resulta muy extraño para los profesionales, ya que ambas intervenciones se produjeron al salir de la clínica dental y no durante la intervención. El anestesista pediátrico David Callejo ha declarado al diario El País que podría estar relacionado con que algún producto utilizado, no solo en la sedación, pudiera estar contaminado con alguna bacteria: "Puede que hayan hecho una sepsis masiva", reconoce.

La jueza de guardia de la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira (Valencia) ha ordenado la apertura de diligencias previas de investigación para esclarecer todo lo ocurrido.

La menor de seis años, vecina de Alzira, entró en la clínica a las 16:52 horas de este jueves, 20 de noviembre, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida durante la mañana en esta clínica dental.

Los médicos intentaron su reanimación sin éxito y finalmente declararon su muerte. Previamente, a las 15:11 horas, también había acudido al mismo hospital otra niña de cuatro años atendida esa mañana en la misma clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Esta menor sí que pudo ser estabilizada y, tras la valoración pertinente, los profesionales de emergencias ordenaron su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.