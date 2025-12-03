Confirmado por Sanidad: cuándo hay que llevar mascarilla por gripe en diciembre de 2025

Confirmado por el Ministerio de Sanidad: la oleada de gripe de 2025 está siendo especialmente virulenta, en parte debido a la mutación K, que se está expandiendo este invierno y que presenta una gran capacidad para escapar a la acción de las vacunas.
La alta incidencia del virus está empezando a desbordar el sistema sanitario, especialmente en lo relativo a la atención hospitalaria, con camas en los pasillos y tiempos de espera cada vez más prolongados.
En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha acordado por unanimidad un programa en coordinación con todas las comunidades autónomas para afrontar los picos de gripe y responder al aumento de contagios durante estas fechas.
Cuatro escenarios: el protocolo de Sanidad para la gripe 2025-2026
El plan del Ministerio de Sanidad incluye cuatro escenarios diferentes, del 0 al 3, que se activan en función de indicadores como la incidencia y el número de contagios, en contextos de menor a mayor gravedad.