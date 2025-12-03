Confirmado por Sanidad: cuándo hay que llevar mascarilla por gripe en diciembre de 2025

Confirmado por el Ministerio de Sanidad: la oleada de gripe de 2025 está siendo especialmente virulenta, en parte debido a la mutación K, que se está expandiendo este invierno y que presenta una gran capacidad para escapar a la acción de las vacunas.

La alta incidencia del virus está empezando a desbordar el sistema sanitario, especialmente en lo relativo a la atención hospitalaria, con camas en los pasillos y tiempos de espera cada vez más prolongados.

El nuevo plan busca contener los contagios de gripe en plena saturación del sistema sanitario Pexels

En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha acordado por unanimidad un programa en coordinación con todas las comunidades autónomas para afrontar los picos de gripe y responder al aumento de contagios durante estas fechas.

Cuatro escenarios: el protocolo de Sanidad para la gripe 2025-2026

El plan del Ministerio de Sanidad incluye cuatro escenarios diferentes, del 0 al 3, que se activan en función de indicadores como la incidencia y el número de contagios, en contextos de menor a mayor gravedad.

Escenario 0: Se plantea una situación interepidémica. Esto implica que los pacientes contagiados deberán llevar mascarilla si presentan síntomas a partir de los seis años, y se recomienda la vacunación.

Escenario 1: Se aplica cuando los indicadores de transmisión se mantienen en niveles bajos o moderados. Se recomienda a las personas con síntomas utilizar mascarilla y minimizar las interacciones. Siempre que sea posible, también se aconseja el teletrabajo. Se reubicarán a los trabajadores con síntomas y se recomendará la baja laboral. En las áreas vulnerables de hospitales y centros de salud, se aconseja el uso de mascarilla a pacientes, acompañantes y personal sanitario.

Escenario 2: Se activa con indicadores en nivel alto. La mascarilla será recomendada en salas de espera y urgencias hospitalarias, y se valorará su posible obligatoriedad en los centros. Además, se reforzará la ventilación y la limpieza, y se recomendará el uso de mascarilla a quienes interactúen con personas sintomáticas.

Escenario 3: Supone indicadores en nivel muy alto. Cuando se registre riesgo epidémico, podrán adoptarse medidas adicionales y excepcionales. Las comunidades declararán el nivel de riesgo atendiendo a variables como la tasa hospitalaria, el número de camas ocupadas o la población afectada.