Mascarilla obligatoria por la gripe: en qué comunidades y dónde usarla

Varias comunidades autónomas ya intensifican la prevención ante los contagios descontrolados por una nueva variante de gripe más agresiva.

Mascarilla contra la gripe Foto: Pexels
11 Diciembre 2025 11:58 (hace 4 horas)

Los contagios de gripe se están disparando, algo en lo que influye de manera determinante la llegada de una nueva variante del virus que presenta una mayor facilidad de propagación, escapa parcialmente a la inmunidad de las vacunas y provoca síntomas más intensos.

Por este motivo, tres comunidades ya han impuesto el uso obligatorio de mascarillas. Se trata de Murcia, Aragón y Cataluña, aunque la medida se limita a los centros sanitarios y hospitales, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable al virus.

Estas tres comunidades autónomas quieren evitar el avance descontrolado de los contagios provocados por la nueva variante de la gripe, especialmente después del puente de la Constitución y ante el inminente inicio de la huelga de médicos, que coincide con una elevada presión asistencial.

La nueva norma de mascarillas busca controlar el avance de la nueva variante de gripe
La nueva norma de mascarillas busca controlar el avance de la nueva variante de gripe Pexels

Los paros médicos, convocados en protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, están registrando una participación del 85%, según los sindicatos. Por este motivo, la cartera que dirige Mónica García ha convocado una nueva reunión para este jueves 11 de diciembre.

Uso obligatorio de mascarilla

La primera comunidad autónoma en dar el paso fue Aragón, que decretó la obligatoriedad el pasado lunes 24 de noviembre. Esta autonomía ha impuesto el uso de mascarilla para los profesionales que prestan atención directa a los ciudadanos en centros sanitarios, sociosanitarios y servicios sociales especializados, siempre que la dirección lo considere oportuno.

En el caso del resto de profesionales que no tengan contacto directo con pacientes, así como de los usuarios de estos servicios, la orden considera que el uso de mascarilla es "altamente recomendado", aunque no obligatorio.

Murcia, por su parte, ha aprobado la obligatoriedad del uso de mascarilla este martes 9 de diciembre. Se prevé que la medida permanezca en vigor, al menos, hasta el próximo 30 de diciembre. La norma afecta a las personas que acudan a hospitales y centros de salud, así como a los servicios de urgencias extrahospitalarias.

La medida se adopta tras la publicación del último informe epidemiológico, que refleja un ascenso en la ola de gripe. En esta ocasión, impulsada por la nueva variante, la epidemia se ha adelantado cuatro semanas con respecto al año pasado.

La Región de Murcia también aconseja el uso general de mascarillas en personas especialmente vulnerables o inmunodeprimidas, así como en quienes presenten síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria. Se recomienda su uso en centros y servicios del ámbito social que atienden a personas mayores y/o con discapacidad, donde existe una mayor interacción entre profesionales y pacientes, especialmente en farmacias.

En cuanto a Cataluña, la Generalitat ha decretado el uso obligatorio de mascarilla en centros de salud, hospitales y residencias de mayores o personas con discapacidad. La orden se aplica a profesionales sanitarios, pacientes y visitantes. La medida ha entrado en vigor este miércoles 10 de diciembre y se mantendrá vigente, al menos, durante los próximos 15 días.

