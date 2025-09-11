La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

Se complica la situación para la Generalitat Valenciana ante la gestión de la DANA con 224 muertos. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga todo lo ocurrido aquel fatídico día estrecha el cerco sobre el presidente Carlos Mazón (PP).

La magistrada ha acordado citar como testigo a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, para aclarar su papel aquella jornada. Además, ha vuelto a ofrecer a Carlos Mazón que acuda como imputado para declarar en la causa, según aparece reflejado en dos autos notificados este jueves, 11 de septiembre.

La decisión de la jueza se produce después de que la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro, haya publicado una carta abierta en la que cambia su versión y afirma que abandonó el establecimiento pasadas las 18:30 horas.

Durante los últimos días ha trascendido un informe elaborado por la Subdirección de Emergencias de la Generalitat Valenciana, incorporado a la causa, en la que se recogía que Camarero apenas participó en la reunión del Cecopi. La dirigente tan solo permaneció conectada al encuentro de manera telemática durante 83 minutos y luego se marchó, a pesar de que la reunión se extendió desde las 17:15 hasta las 4:19 horas del siguiente día.

Camarero entró por primera vez en línea al Cecopi entre las 17:02 y 17:40 horas. Después abandonó la reunión y no volvió a participar hasta las 20:58 horas. Durante todo ese tramo, las llamadas de alerta al 112 se acumularon, especialmente desde las 16:40 horas por el desbordamiento del barranco del Poyo, que fue detonante de la riada, a la altura de los municipios de Cheste y Chiva.

Mientras tanto, el presidente Carlos Mazón no aparecía en el encuentro del Cecopi porque estaba comiendo en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, un encuentro que se alargó durante la tarde y donde alegó que le había presentado dirigir la televisión pública autonómica, À Punt.

Aclarar la gestión de la DANA para depurar responsabilidades

La providencia de la magistrada, que ejerce como instructora, tiene como objetivo aclarar "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi", que fue constituido el 29 de octubre, en plena alerta metereológica por la DANA.

La iniciativa había sido planteada por escrito de la acusación popular, que ejerce Intersindical, en la que reclamaban la citación de Susana Camarero como testigo en la causa. Finalmente, la jueza instructora ha aceptado la propuesta al considerar que resulta de interés para esclarecer todo lo ocurrido.

La jueza también ha citado como testigos, igualmente sin fechas fijas, al secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; el sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Gregori Fayos, y el comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Manuel Párraga.