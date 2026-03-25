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10 famosos que lograron superar el cáncer

Historias conocidas nacional e internacionalmente que ponen rostro a la enfermedad y recuerdan la importancia del diagnóstico y el seguimiento médico.

10 famosos que lograron superar el cáncer
Luz Casal, Ben Stiller y Terelu Campos Foto: CC | Mediaset (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

25 Marzo 2026 11:46 (hace 11 horas)

El cáncer también ha golpeado a rostros muy conocidos, obligándoles a parar, someterse a tratamientos y afrontar un proceso que suele vivirse en silencio hasta que ellos mismos deciden contarlo.

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En este listado reunimos 10 personalidades que han hablado públicamente de su diagnóstico y que, según informaron ellos mismos o se recogió en medios, lo han superado o están en remisión.

Sus casos no son comparables entre sí, pero ayudan a poner nombre a una realidad común y a recordar la importancia de la detección precoz, el seguimiento médico y el apoyo durante la recuperación.

1 Michael Douglas

El actor Michael Douglas
El actor Michael Douglas CC

El actor fue diagnosticado con cáncer de lengua en etapa IV en 2010, el que superó tras intensos tratamientos de quimioterapia y radiación. Aunque inicialmente se reportó como cáncer de garganta, confesó más tarde que fue de lengua y lo atribuyó al virus del papiloma humano. En enero de 2011, anunció que el tumor había desaparecido.

2 Ben Stiller

El actor Ben Stiller
El actor Ben Stiller CC

El reconocido actor y director Ben Stiller reveló en 2016 que fue diagnosticado con cáncer de próstata en junio de 2014, a los 48 años. El cáncer era de tipo "agresivo", pero fue detectado a tiempo gracias a un análisis de sangre PSA. Se sometió a una cirugía exitosa y ha estado libre de la enfermedad desde entonces.

3 Jane Fonda

Jane Fonda
Jane Fonda CC

La reconocida actriz Jane Fonda anunció en septiembre de 2022 que padecía un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático. Se sometió a seis meses de quimioterapia, describiendo el proceso como "manejable" y sintiéndose muy afortunada por tener acceso a los mejores tratamientos. En diciembre de ese mismo año y antes de su 85 cumpleaños, anunció que su oncólogo le confirmó que el cáncer estaba remitiendo. Anteriormente, la actriz fue tratada con éxito de un cáncer de mama.

4 Kylie Minogue

Kylie Minogue
Kylie Minogue CC

La cantante fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años en mayo de 2005, lo que la obligó a cancelar su gira mundial. Se sometió a una tumorectomía y quimioterapia en Australia, y fue declarada libre de cáncer en febrero de 2006. Tras superar la enfermedad, se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre este tipo de cáncer.

5 Hugh Jackman

Hugh Jackman
Hugh Jackman CC

Hugh Jackman ha lidiado con el carcinoma de células basales, un tipo común y tratable de cáncer de piel, desde 2013, sometiéndose a varias intervenciones en la nariz. Aunque los diagnósticos han sido recurrentes, las biopsias más recientes, en abril de 2023, resultaron negativas.

6 Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana
Ana Rosa Quintana CC

Ana Rosa Quintana anunció en noviembre de 2021 que padecía cáncer de mama, lo que la llevó a retirarse temporalmente de la televisión durante 11 meses para someterse a tratamiento. Tras una intervención quirúrgica y terapia, regresó a su programa en octubre de 2022.

7 Josep Carreras

Josep Carreras
Josep Carreras CC

El reconocido tenor español Josep Carreras fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 1987, a los 40 años. Tras un tratamiento exitoso, que incluyó trasplante de médula ósea y quimioterapia en Barcelona y Seattle, superó la enfermedad. En 1988 fundó la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia para impulsar la investigación y apoyar a pacientes.

8 Luz Casal

Luz Casal
Luz Casal CC

La cantante española Luz Casal superó un cáncer de mama en dos ocasiones: el primero, detectado en 2007, y un segundo en la otra mama en 2010. Tras ser intervenida quirúrgicamente y someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia en ambos casos, retomó su carrera con éxito.

9 Antonia San Juan

Antonia San Juan
Antonia San Juan CC

La actriz Antonia San Juan fue diagnosticada con cáncer de garganta, en las cuerdas vocales, en septiembre de 2025, lo que la llevó a alejarse temporalmente de la escena pública para recibir tratamiento, incluida quimioterapia. A finales de 2025 anunció con alegría que el tumor había remitido y que estaba curada.

10 Terelu Campos

Terelu Campos
Terelu Campos Mediaset España

La presentadora española ha superado el cáncer de mama en dos ocasiones, en 2012 y 2018, sometiéndose a una doble mastectomía tras la reaparición de la enfermedad para evitar futuras recurrencias.

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