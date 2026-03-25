10 famosos que lograron superar el cáncer

El cáncer también ha golpeado a rostros muy conocidos, obligándoles a parar, someterse a tratamientos y afrontar un proceso que suele vivirse en silencio hasta que ellos mismos deciden contarlo.

En este listado reunimos 10 personalidades que han hablado públicamente de su diagnóstico y que, según informaron ellos mismos o se recogió en medios, lo han superado o están en remisión.

Sus casos no son comparables entre sí, pero ayudan a poner nombre a una realidad común y a recordar la importancia de la detección precoz, el seguimiento médico y el apoyo durante la recuperación.

1 Michael Douglas

El actor Michael Douglas CC

El actor fue diagnosticado con cáncer de lengua en etapa IV en 2010, el que superó tras intensos tratamientos de quimioterapia y radiación. Aunque inicialmente se reportó como cáncer de garganta, confesó más tarde que fue de lengua y lo atribuyó al virus del papiloma humano. En enero de 2011, anunció que el tumor había desaparecido.

2 Ben Stiller

El actor Ben Stiller CC

El reconocido actor y director Ben Stiller reveló en 2016 que fue diagnosticado con cáncer de próstata en junio de 2014, a los 48 años. El cáncer era de tipo "agresivo", pero fue detectado a tiempo gracias a un análisis de sangre PSA. Se sometió a una cirugía exitosa y ha estado libre de la enfermedad desde entonces.

3 Jane Fonda

Jane Fonda CC

La reconocida actriz Jane Fonda anunció en septiembre de 2022 que padecía un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático. Se sometió a seis meses de quimioterapia, describiendo el proceso como "manejable" y sintiéndose muy afortunada por tener acceso a los mejores tratamientos. En diciembre de ese mismo año y antes de su 85 cumpleaños, anunció que su oncólogo le confirmó que el cáncer estaba remitiendo. Anteriormente, la actriz fue tratada con éxito de un cáncer de mama.

4 Kylie Minogue

Kylie Minogue CC

La cantante fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años en mayo de 2005, lo que la obligó a cancelar su gira mundial. Se sometió a una tumorectomía y quimioterapia en Australia, y fue declarada libre de cáncer en febrero de 2006. Tras superar la enfermedad, se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre este tipo de cáncer.

5 Hugh Jackman

Hugh Jackman CC

Hugh Jackman ha lidiado con el carcinoma de células basales, un tipo común y tratable de cáncer de piel, desde 2013, sometiéndose a varias intervenciones en la nariz. Aunque los diagnósticos han sido recurrentes, las biopsias más recientes, en abril de 2023, resultaron negativas.

6 Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana CC

Ana Rosa Quintana anunció en noviembre de 2021 que padecía cáncer de mama, lo que la llevó a retirarse temporalmente de la televisión durante 11 meses para someterse a tratamiento. Tras una intervención quirúrgica y terapia, regresó a su programa en octubre de 2022.

7 Josep Carreras

Josep Carreras CC

El reconocido tenor español Josep Carreras fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 1987, a los 40 años. Tras un tratamiento exitoso, que incluyó trasplante de médula ósea y quimioterapia en Barcelona y Seattle, superó la enfermedad. En 1988 fundó la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia para impulsar la investigación y apoyar a pacientes.

8 Luz Casal

Luz Casal CC

La cantante española Luz Casal superó un cáncer de mama en dos ocasiones: el primero, detectado en 2007, y un segundo en la otra mama en 2010. Tras ser intervenida quirúrgicamente y someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia en ambos casos, retomó su carrera con éxito.

9 Antonia San Juan

Antonia San Juan CC

La actriz Antonia San Juan fue diagnosticada con cáncer de garganta, en las cuerdas vocales, en septiembre de 2025, lo que la llevó a alejarse temporalmente de la escena pública para recibir tratamiento, incluida quimioterapia. A finales de 2025 anunció con alegría que el tumor había remitido y que estaba curada.

10 Terelu Campos

Terelu Campos Mediaset España

La presentadora española ha superado el cáncer de mama en dos ocasiones, en 2012 y 2018, sometiéndose a una doble mastectomía tras la reaparición de la enfermedad para evitar futuras recurrencias.