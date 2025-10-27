Los Replicantes
Muere el influencer JuanJyoza tras dos años combatiendo un cáncer

JuanJyoza había sido diagnosticado de cáncer en estadio 4 hace dos años y visibilizó su enfermedad en redes sociales.

El influencer sevillano JuanJyoza Foto: Captura
Adrián Parrondo

27 Octubre 2025 11:05 (hace 16 horas)

El influencer gastronómico JuanJyoza ha muerto este jueves 23 de octubre después de casi dos años combatiendo un cáncer de colon. Su familia ha comunicado su fallecimiento en redes sociales. Su muerte se produce poco después de que publicara su boda en el hospital.

"El pasado 23 de octubre Juanjo, o como lo conocéis por aquí, JuanJyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles", expresa el comunicado de su familia.

Los allegados del fallecido han agradecido el "cariño y apoyo" que han mostrado los seguidores de JuanJyoza puesto que "han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días". "Demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros. No os olvidéis de vivir", concluye el escrito.

Un diagnóstico de cáncer

JuanJyoza fue quien compartió con sus seguidores que padecía cáncer de colon en estadio 4 y que los médicos le habían dicho que le quedaban "días, semanas o un mes de vida". Por ese motivo, puso fin a su cuenta en redes sociales, después de haber logrado casi 75.000 seguidores en un teimpo récord.

"Voy a poner punto y final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas. Pero, justo cuando lo lancé, empecé a encontrarme mal. Me hicieron un TAC para ver si tenía algún tipo de tumor y, efectivamente, me detectaron cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Empecé la quimio y me centré a tope en el contenido de mis redes para no darle tantas vueltas a la enfermedad y lo cierto es que noté una gran mejoría", expresaba en su último vídeo.

La situación comenzó a complicarse durante las últimas navidades, cuando tuvo que ser intervendio de urgencia por una perforación intestinal. Desde entonces, "todo fue a peor", pasando por quimioterapia y después inmunoterapia.

En el vídeo que compartió en redes sociales, daba un importante consejo ante su situación: "A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta", expresaba.

El influencer compartió varios días después otro vídeo en el que enseñaba su boda con su novia, María, con quien contrajo matrimonio en el hospital. Fue una boda civil y ambos llevaban dos ramos de rosas, sin poder evitar las lágrimas durante la ceremonia. "Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas", concluía tras la boda.

