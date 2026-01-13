Los Replicantes
Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

El Hospital Universitario de Burgos ha reconocido que los hechos fueron fruto de un "error humano" del centro.

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 16:11 (hace 6 horas)

Sale a la luz una grave negligencia sanitaria. Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han muerto por un error en la preparación y administración del medicamento que recibían. Por este motivo, se ha iniciado una investigación interna que ha determinado todo lo ocurrido a un "error humano" por el que el centro asume la responsabilidad de los hechos

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se ha puesto a disposición de las familias para brindar apoyo psicológico y jurídico. El centro también ha comunicado que los fallecidos no eran pacientes oncológicos infantiles.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad. Como consecuencia de un fallo en la preparación de un medicamento, un preparado de una dosis para un número de pacientes, se produjo el fallecimiento de dos internos. Esta negligencia se limitó a una dosis para un número concreto de pacientes y no existe riesgo para el resto.

Varios afectados

El error humano que llevó a una mala preparación del medicamento para pacientes oncológicos ha afectado a un total de cinco pacientes. De ellos, hay dos fallecidos, otro se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un cuarto ya está en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El Hospital Universitario de Burgos recalca que actuaron en cuanto tuvieron constancia de la situación, por lo que se abrió una investigación interna para esclarecer todas las circunstancias. Además, se han revisado los protocolos de actuación para evitar riesgos futuros y minimizar todas las posibilidades de cometer errores humanos.

El centro hospitalario también ha anunciado que permanece en contacto con las familias de todos los pacientes afectados, así como los internos, así como han sido siempre transparentes para ofrecer toda la información y explicaciones oportunas. El centro también ha puesto a disposición los recursos del centro y sus servicios jurídicos en caso de que sea necesario.

