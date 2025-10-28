Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6

Metro de Madrid está trabajando en uno de los proyectos más relevantes de transformación de su historia. Se trata de la automatización de la línea 6, la circular, una de las más empleadas en pleno centro de la capital.

Por este motivo, la línea se ha cerrado en dos fases, para instalar todos los elementos indispensables para la puesta en marcha del nuevo sistema. Se invertirán en total 300 millones de euros y se logrará una puntualidad de dos minutos, así como mayor seguridad en el transporte.

A pesar del cierre y la relevancia de la intervención actual, la obra todavía se encuentra en sus primeras fases. La inicial arrancó entre los meses de junio y septiembre, en el arco oeste, con aumento de la tensión de la catenaria de 500 a 1.500 voltios.

El proyecto de automatización de la línea 6 de Metro incluirá la instalación de mamparas protectoras en andenes Metro de Madrid

Se han reformado integralmente siete subestaciones eléctricas en Moncloa, Arganzuela, Puerta del Ángel, Plaza Elíptica, Usera, Carpetana y Lucero. Las actuaciones también logran reducir un 30% el consumo eléctrico en la línea, lo que supone un 3,6% en toda la red de Metro de Madrid.

Nueva línea 6 de Metro de Madrid: cuándo llegarán los coches sin conductor

En todo caso, todavía queda tiempo para ver circular los coches sin conductor en la línea 6 de Metro de Madrid. Las previsiones han fijado sus primeros viajes en 2027. Las unidades están siendo fabricadas por la empresa CAF y serán la mayor renovación del suburbano, la primera desde 2008, con más del 11% del total de la flota actual.

Los nuevos trenes de la línea 6 de Metro de Madrid serán totalmente automáticos Metro de Madrid

La Comunidad de Madrid ha invertido más de 450 millones de euros para comprar 40 convoyes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1500 Vxx. Los nuevos trenes automáticos se están fabricando para que sus puertas coincidan exactamente con las aperturas de los vagones actuales, facilitando el período de transición entre ambos modelos.

Las mejoras que se están ejecutando en la línea 6 de Metro de Madrid permitirán aumentar su capacidad en un 17%, ya que se prescindirá de la cabina de maquinista, además, de aumentar las frecuencias de manera relevante.