Los Replicantes
Buscar

Noticias

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor

Tras caerse el repartidor por la lluvia y acabar en el hospital, el dueño del local llamó para disculparse y esta fue la respuesta del cliente.

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor
Los accidentes de dos ruedas representan el 39% del total de accidentes laborales en general, y hasta el 73% en el sector de la hostelería. . Foto: Envato
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Febrero 2026 18:28 (hace 7 horas)

El caso se ha hecho viral tras el relato en TikTok de Sebas Gontoro, propietario de una hamburguesería en Madrid. En el vídeo cuenta que, en plena jornada de reparto y con lluvia intensa, uno de sus repartidores se cayó de la moto y el pedido que llevaba, "lógicamente", no pudo entregarse.

Vídeos Los Replicantes

Según su versión, el repartidor tuvo que ser trasladado al hospital y el equipo del local recuperó el pedido, lo rehízo y contactó con el cliente para explicarle el motivo del retraso. Ese proceso, asegura, supuso una demora de aproximadamente una hora y media.

A partir de ahí, la historia saltó a redes y medios por lo que ocurrió en esa llamada y la reacción del cliente ha reabierto el debate de hasta dónde llega eso de que "el cliente siempre tiene la razón".

"No es mi problema": la respuesta que encendió el debate

Según cuenta Sebas Gontoro en su vídeo, cuando llamó al cliente para explicarle lo ocurrido y pedir disculpas, la reacción fue inmediata y tajante. "Llevo una hora y media esperando mi pedido. No es problema mío que tu repartidor se caiga y, si no sabéis gestionar un negocio ciérralo", asegura que le respondió antes de colgarle.

@sebasgontoro "No es mi culpa que tu repartidor se caiga. Si no sabes gestionar un negocio, ciérralo". Hoy pasó algo que a muchos hosteleros nos puede pasar: un repartidor se cae de la moto, el pedido no llega y cuando llamas al cliente para explicarlo... te suelta esa frase. El cliente tiene razón en exigir su pedido, pero no siempre tiene razón en cómo habla ni en olvidar que detrás hay personas, no máquinas. Gestionar un negocio no es controlar lo incontrolable. Es responder, dar la cara y asumir consecuencias... pero también poner límites cuando se cruza la línea del respeto. La hostelería es como es, no como te la venden. 🍔🔥💭 #hosteleriareal #emprenderenespaña #delivery #clientes #restaurantes ♬ sonido original - sebasgontoro

La explicación del local y la pregunta que deja en el aire

El propietario sostiene que el retraso se produjo por una cadena de hechos difíciles de evitar: atender al repartidor tras la caída, recuperar el pedido y rehacerlo para que el cliente lo recibiese en condiciones. En su relato insiste en que la prioridad fue la salud del repartidor.

El vídeo termina con una reflexión que ha polarizado comentarios: "¿Hasta dónde es lógica esa frase de que el cliente siempre tiene la razón?". Y, con ella, la historia trasciende el incidente puntual para abrir una discusión más amplia sobre el reparto a domicilio, la presión por la inmediatez y el trato hacia quienes trabajan en la calle, incluso con el temporal.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Qué se sabe sobre el giro de Glovo: así será el proceso de contratación de repartidores

Qué se sabe sobre el giro de Glovo: así será el proceso de contratación de repartidores

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Críticas a Mercadona: abre en plena DANA en Málaga y sus repartidores trabajan en la calle

Críticas a Mercadona: abre en plena DANA en Málaga y sus repartidores trabajan en la calle

Así ha funcionado la Ley Rider seis meses después: "Glovo nos la ha jugado"

Así ha funcionado la Ley Rider seis meses después: "Glovo nos la ha jugado"

Contenidos que te pueden interesar
Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor

Bizum "por error": por qué no debes reenviar el dinero y cómo actuar en estos casos

Bizum "por error": por qué no debes reenviar el dinero y cómo actuar en estos casos

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

Claves del acuerdo UE-India: ventajas para España

Claves del acuerdo UE-India: ventajas para España

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros