Adiós Mercadona: cierra todos estos supermercados en España en agosto

Adiós a Mercadona en España. La firma de supermercados está reduciendo su tamaño con un menor número de establecimientos en plena transición al modelo 'Tiendas 8', con el que busca adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail' en el sector.

El objetivo de la empresa es transformar todos sus establecimientos en España hacia un formato más eficiente energéticamente, incluyendo un aspecto más cuidado para sus clientes y las experiencias a través del formato 'mercaurante', que permite disfrutar de comida preparada en sus tiendas, con sillas, mesas u horno microondas.

De este modo, Mercadona abraza las nuevas tendencias del sector, que también están aplicando otras compañías de la competencia como el Grupo El Corte Inglés, Grupo Carrefour, Grupo Ahorramás o Grupo Alcampo. Se trata de ofrecer espacios añadidos a los establecimientos para potenciar secciones como la hostelería, tal y como ocurre con Gourmet El Corte Inglés en Supermercados El Corte Inglés, hipermercados Hipercor o centros comerciales El Corte Inglés.

Mientras tanto, Mercadona aplica un plan que incluye el cierre de supermercados. La memoria anual de 2024 recoge que Mercadona cuenta con 1.674 supermercados entre España y Portugal. Esto supone que cerró 49 tiendas por entonces y abrió 44, lo que implica una reducción neta de cinco supermercados.

Mercadona se encuentra en plena transición de sus supermercados al modelo Tiendas 8 CC

Además, la firma está ahondando en este proceso, puesto que Mercadona ya opera con 1.431 supermercados bajo el modelo 'Tiendas 8 de Mercadona' y aspira abiertamente a alcanzar el 100% de todos los establecimientos. Por este motivo, no se descartan más cierres de supermercados en el marco de esta operación.

Este cambio de Mercadona es similar a la competencia. La mayoría de empresas del 'retail' apuestan por concentrar su oferta y priorizar la reforma de sus establecimientos por un formato de experiencias. Este cambio también lo está viviendo el Grupo El Corte Inglés, que ha bajado la persiana en sus supermercados Supercor, hipermercados Hipercor, Supermercados El Corte Inglés, centros comerciales El Corte Inglés o tiendas Sfera para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail'.

El proceso de cierres se ha cobrado importantes centros comerciales, como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Vistalegre, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte y Outlet El Corte Inglés Rivas.

Son solo algunos de los centros comerciales de El Corte Inglés que han bajado la persiana, pero también han desaparecido hipermercados HIpercor y, especialmente Supercor, con la venta y cierre de 47 supermercados vendidos al Grupo Carrefour.

De manera paralela, el Grupo El Corte Inglés ha potenciado y reformado otros establecimientos, como los centros comerciales El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Preciados o El Corte Inglés Castellana, con marcas de hostelería y ocio como BaRRa de Pintxos, Rodilla o restaurantes de Dabiz Muñoz. Además, está implementando la cadena Supermercados El Corte Inglés a pie de calle, incluyendo el formato 'mercaurante' con puntos Gourmet El Corte Inglés.

Todos estos movimientos potencian al Grupo El Corte Inglés para competir con firmas digitales como Amazon, Shein o Zalando, en un contexto en el que los clientes ya no necesitan visitar sus establecimientos para adquirir productos de primeras firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Levi's, Pepe Jeans, El Ganso, Scalpers, Carolina Herrera, Green Coast, Easy Wear, Unit o Sfera.

Cierre de Mercadona: clausura estos supermercados en agosto

En el marco de esta operación, Mercadona se prepara para un importante cierre de supermercados en agosto. La empresa es fiel a la política de horarios de sus establecimientos, por lo que clausurará prácticamente todas sus tiendas el próximo viernes, 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen.

De este modo, los supermercados de Mercadona bajarán la persiana, aunque se prevé la apertura de un número limitado de tiendas siempre que estén situadas en zonas turísticas, de playa, o de gran afluencia de turistas, con un horario reducido de 09:00 a 15:00 horas. Se puede consultar si un supermercado determinado contará con dicho horario en la página web de Mercadona, mediante dirección, código postal o ubicación.

Posteriormente, Mercadona volverá a abrir sus establecimientos de forma habitual el próximo sábado, 16 de agosto, de 09:00 a 21:30 horas. Pero, nuevamente, volverá a cerrar el domingo 17 de agosto, con excepción de los lugares señalados, donde está previsto que opere con horario de 09:00 a 15:00 horas. Finalmente, el lunes 18 de agosto volverá a operar con normalidad.

Este horario de Mercadona es exclusivo de la firma, que permite el descanso de todos sus empleados en eventos destacados como festivos o domingos. Sin embargo, otras firmas como Carrefour, Alcampo, Lidl o Aldi podrían abrir, especialmente en lugares como la Comunidad de Madrid, donde existe completa libertad de horarios para todos los comercios.