Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

Mercadona mantiene su liderazgo aunque su gran amenaza en el sector de los supermercados viene por las enseñas regionales.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

07 Agosto 2025 18:29 (hace 7 horas)

Mercadona es el líder indiscutible en cuota de mercado a nivel nacional, según datos de Kantar Media. Sin embargo, algunas cadenas regionales están expandiéndose por el país y empiezan a plantar cara al imperio de Juan Roig en nuestro país.

Como también confirmaba Kantar a finales de 2024, la gran amenaza de Mercadona no viene de fuera ni de marcas históricas como Carrefour, Alcampo, Lidl, El Corte Inglés, Lidl o Aldi. Si no que se trata de supermercados regionales con fuerte potencial de crecimiento, como Ahorramás, Consum, Deza, Bonàrea, Dani, Hiperusera, Family Cash o Hiperdino.

Eso es lo que ocurre en Castilla y León, donde una cadena regional ya supera en cuota de mercado a Mercadona. Se trata de la cadena de supermercados Lupa, que se está expandiendo por la mitad norte de España y pertenece a la cántabra Semark AC Group.

Adiós Mercadona: los supermercados que ya la superan en Castilla y León se expanden en España

La cadena de supermercados Lupa ya ha arrebatado el primer puesto a Mercadona en Castilla y León, en cuanto a presencia en superficie comercial, según recoge un estudio de infoRetail. La cadena regional suma ya 103.600 metros cuadrados de espacio de ventas, con una cuota en superficie del 15,2%.

La cadena Lupa Supermercados ya vence a Mercadona en Castilla y León
La cadena Lupa Supermercados ya vence a Mercadona en Castilla y León CC

En la actualidad, la cadena de supermercados Lupa cuenta ya con 107 supermercados en Castilla y León. Además, la empresa también opera en otras dos comunidades autónomas, puesto que tiene establecimientos en Cantabria y La Rioja.

Mientras tanto, Mercadona se queda en Castilla y León con 64 tiendas y 102.012 metros cuadrados. Sin embargo, la cadena que lidera con más establecimientos es DIA, con 187, aunque en superficie total se queda con el tercer puesto, 13% de cuota, con 88.337 metros cuadrados.

Esta empresa tiene completo capital español y su origen se remonta a 1982. Se fundó en Torrelavega (Cantabria), donde mantiene su sede social. Su modelo de negocio se ha basado en dos marcas: Top Cash, bajo el modelo Cash&Carry; y Lupa, para la venta al por menor.

La empresa tiene una estrategia evidente de supermercado regional, con gran fortaleza del surtido de proximidad y apuesta por productos locales y frescos. Sus valores son la cercanía y la conexión con los territorios en los que se asienta.

Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

