Muere un paciente de cáncer en Sevilla tras cuatro años denunciando dolor sin diagnóstico

Apenas hace unos meses que Andalucía se vio envuelta en un caso gravísimo relacionado con el programa de cribado del cáncer de mama. La crisis sanitaria afectó a unas 2.000 mujeres y provocó la destitución de la consejera de Salud de la comunidad, Rocío Hernández.

Sin embargo, el origen del problema no se sitúa en octubre, cuando estallaron las denuncias públicas. El caso se remonta a principios de 2024, cuando asociaciones y pacientes ya habían alertado sobre fallos en la comunicación de los resultados y en la realización de pruebas diagnósticas.

El paciente no recibió las pruebas que necesitaba para su diagnóstico de cáncer Envato Elements

A este contexto se suma ahora otro caso que vuelve a poner el foco en el sistema sanitario. Se trata de un hombre de 70 años que habría acudido de manera reiterada a distintos centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según la denuncia presentada por el despacho Sires Abogados, el paciente acudía por un malestar persistente y fuertes dolores en la garganta, síntomas que además estaban acompañados de una notable pérdida de peso.

Las quejas comenzaron en noviembre de 2020

Los dolores comenzaron en noviembre de 2020. Sin embargo, pese a acudir en numerosas ocasiones a distintos centros sanitarios, según la denuncia, no se le realizaron las pruebas complementarias necesarias para descartar un posible cáncer.

El diagnóstico no llegó hasta cuatro años después, en noviembre de 2024. Para entonces la situación ya era crítica: el paciente padecía un cáncer de garganta en estado muy avanzado e inoperable.

El fallecimiento, el pasado 4 de febrero

El desenlace se produjo el 4 de febrero de 2026. El paciente se encontraba bajo cuidados paliativos cuando sufrió una crisis en su domicilio.

Ante la gravedad de la situación, la familia solicitó una ambulancia de urgencia para trasladarlo al hospital. Sin embargo, según relatan, el vehículo sanitario tardó cerca de dos horas en llegar al domicilio.

Durante ese tiempo, aseguran, el paciente no recibió la atención médica que necesitaba. Tras su traslado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, finalmente falleció.

Posible homicidio imprudente por omisión

Ahora la familia estudia emprender acciones penales por un posible delito de homicidio imprudente por omisión.

El abogado que representa a la familia denuncia lo que considera un posible patrón de fallos estructurales que, según sostiene, estaría poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

La defensa asegura que el sistema falló desde la detección inicial de la enfermedad y también en la respuesta sanitaria durante la emergencia que precedió a su fallecimiento.