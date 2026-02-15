Tony Grox & LUCYCALYS ganan Benidorm Fest 2026 ¡Estos son todos los detalles!

Tony Grox & LUCYCALYS ha conseguido imponerse en una frenética final y ha levantado la Sirenita de Oro como ganador de la quinta edición de Benidorm Fest, primera de la historia sin vinculación con el Festival de Eurovisión, 150.000 euros de dotación económica ha sido el premio para una canción ganadora, 'T Amaré', que se impuso a grandes rivales tras una semana intensa y de gran calidad musical a orillas del Mediterráneo.

Al premio económico como ganador, este año Benidorm Fest 2026 ha implementado otros dos premios más que también se dieron a conocer durante la gala: un primero junto a Spotify España con el que el ganador podía grabar un single en los estudios centrales de Spotify en Estocolmo, el que ha conseguido ganar ASHA, segunda clasificada de la noche, y otro junto a Televisa Univisión consistente en una gira de medios por Latinoamérica y la grabación de un single junto a un compositor de renombre de Latam, el que han conseguido ganar también los ganadores de la noche Tony Grox & LUCYCALYS.

La gala contó con claros recuerdos y homenajes a una efeméride tan importante como es la de cumplir cinco años para Benidorm Fest, con la vuelta de Melody para el opening y un medley épico de las grandes canciones de la historia de Benidorm Fest con la vuelta de Chanel como gran protagonista. En un año donde la producción técnica del festival cambiaba de manos llegando a control de la productora Sold Out y de Sergio Jaén como director artístico, la gala fue el ejemplo perfecto del cambio que RTVE ha dado con la música, pudiendo ofrecer un show de primer nivel europeo con el talento español como eje. ¡Vamos a contarte todos los detalles!

Lo mejor de la noche

T Amaré fue un canto adictivo al sur

Hay temas que suenan exactamente a donde son concebidos, y la mezcla del productor gaditano Tony Grox y la voz poderosa de la benjamina de la edición Lucycalys suena exactamente a San Fernando. 'T Amaré' es una incursión más del flamenco fusión en el festival, este más orientado a la electrónica en la producción y la rumba como referencia. Una canción de estribillo ganador, de esos que se te meten en la cabeza y ya no salen. Un tema que llega antes del verano dispuesto a comérselo por completo, con una carta de presentación maravillosa a un sonido andaluz que puede romper fronteras.

Es la victoria del fenómeno viral, del tema más escuchado en plataformas en la semana del festival, y de uno sonido reconocible sin aditivos. Los andaluces fueron los ganadores también del Premio Televisa Univisión, que le llevará a una gira por Latinoamérica donde trabajarán también en un single con productores de renombre.

El tren de Asha cautiva al jurado

La gran sorpresa del voto del jurado profesional llegó con el liderazgo de ASHA con 92 puntos. 'Turista' ha sido una de las canciones que mejor han funcionado durante toda la semana en el pabellón, y su concepto adictivo y su puesta en escena maravillosa han hecho no solo que ganase el voto de los expertos, sino también el Premio Spotify, que le llevará a Estocolmo a grabar un single en los headquarters de Spotify. Un concepto tan redondo merecía premio, y se quedó a punto de ganar el festival quedando en segunda posición.

Izan Llunas se lleva el bronce con todo carisma

Desde la primera vez que Izan Llunas pisó el escenario del Palau d'Esports de l'Illa supimos que había algo especial en su concepto. Heredero nada más y nada menos que de su padre Marcos Llunas y de su abuelo Dyango, él ha tirado más por el R&B, y un concepto más juvenil como es 'Qué vas a hacer?'. El trabajo bien hecho le ha valido el tercer puesto.

Rosalinda Galán reinventa el pasodoble con la mejor puesta en escena

De nada sirve dar un salto gigante en la producción de Benidorm Fest si eso no queda reflejado en las escenografías de sus canciones. A bien seguro lo deben saber en la casa, y con el concepto del 'Mataora' de Rosalinda Galán, el 'upgrade' está más que amortizado.

Los tres minutos de la canción nos llevan a esos shows de tonadillera en blanco y negro de los años 60, engrandecido con unas sombras que siempre son efectivas en televisión al igual que lo más complicado de producir en un show audiovisual. Su voz, su temple y su garra cierran el mejor pack escénico de un festival donde las mujeres empoderadas siempre resaltan. Es un concepto redondo, muy español, y que daría mucha batalla en Eurovisión. De momento este año, es el ejemplo de las cosas bien hechas, y eso desde luego no es algo fundamental y para estar orgullosos.

La potencia urbana de Kenneth destacó

Kenneth fue el más destacado de la primera semifinal de este Benidorm Fest con su tema 'Los ojos no mienten'. Cargado de fuerza, una puesta en escena ambiciosa y un concepto lleno de baile y poderío sin cuidar un ápice el directo, el artista se consolidó como uno de los grandes favoritos a la victoria, concluyendo la final en un importante - puesto.

Quizá siendo la propuesta más urbana de todas las ediciones de Benidorm Fest, el tema de Kenneth abre el camino a un género tremendamente consumido en la escena española, pero que pocas veces había conseguido llegar al festival. Desde luego es un estreno redondo, aunque para el público fueran los últimos clasificados.

Miranda! & bailamamá juegan con el amor en una tienda de colchones

La presencia de la banda argentina Miranda! en Benidorm Fest le da un empaque especial al festival, Su nombre se suma a los de los Rigoberta Bandini, Miss Caffeína o los propios Varry Brava (de los que 'roban' a su acompañante en batalla, bailamamá), perfiles que sin necesidad de más foco apostaron a ciegas por un festival que les dio un impulso extra en la industria española.

Ellos, líderes y referentes durante más de dos décadas en Argentina, llegan a Benidorm justo para lo que han hecho, mostrarse con un concepto icónico, divertido, bien llevado y diferente a todo lo que vimos en el escenario en esta noche. Un juego de pareja en una tienda de colchones que acaba en una icónica 'trieja'. Un lío de faldas con un canto tirolés en el estribillo que lo hace adictivo, y una de las mejores canciones que ha pisado el certamen, dejando la puerta abierta a una Latinoamérica que estuvo representada no solo por ellos, sino también por la afamada cantante mexicana María León. Hay futuro y expansión de Benidorm Fest cruzando el charco.

Un medley homenaje a cinco años de ensueño

Uno de los grandes debes de Benidorm Fest en estas ediciones ha sido que al final, todo giraba en torno a Eurovisión. Sin embargo, durante cinco ediciones, el festival era una factoría de hits que trascendían más allá del Eurofestival. Por eso, medleys como el realizado hoy en el Palau d'Esports pone en valor que el festival es ante todo una aceleradora de proyectos musicales de primer nivel. Dos de las ganadoras (Blanca Paloma y Nebulossa) junto a Vicco, Almácor, Jorge González, Daniela Blasco y Agoney interpretaron no solo sus temas, sino sus momentos icónicos de cada uno de ellos. Actuaciones que no solo fueron canciones, si no que trascendieron al imaginario colectivo de los seguidores al festival. Un ejercicio de memoria maravilloso.

RESULTADOS COMPLETOS:

JURADO:

92 - ASHA

82 - TONY GROX & LUCYCALYS

71 - IZAN LLUNAS

70 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

65 - THE QUINQUIS

52 - ROSALINDA GALÁN

51 - KITAI

40 - DANI J

30 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

24 - KENNETH

24 - MAYO

23 - MIKEL HERZOG JR.

DEMOSCÓPICO

48 - IZAN LLUNAS

44 - ROSALINDA GALÁN

40 - MIKEL HERZOG JR.

36 - TONY GROX & LUCYCALYS

32 - DANI J

28 - ASHA

24 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

20 - KITAI

16 - THE QUINQUIS

12 - KENNETH

8 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

4 - MAYO

PÚBLICO

48 - TONY GROX & LUCYCALYS

44 - ROSALINDA GALÁN

40 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

36 - MAYO

32 - KITAI

28 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

24 - ASHA

20 - IZAN LLUNAS

16 - MIKEL HERZOG JR.

12 - THE QUINQUIS

8 - DANI J

4 - KENNETH

RESULTADOS FINALES:

166 - TONY GROX & LUCYCALYS

144 - ASHA

139 - IZAN LLUNAS

118 - MIRANDA & BAILAMAMÁ

103 - KITAI

96 - ROSALINDA GALÁN

93 - THE QUINQUIS

82 - MARÍA LEÓN Y JULIA MEDINA

80 - DANI J

79 - MIKEL HERZOG JR.

64 - MAYO

40 - KENNETH