Los Replicantes
Política

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La diputada se encontraba a la entrada del Parlamento de Honduras cuando le lanzaron un artefacto que impactó en su espalda.

Atentado contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Enero 2026 15:59 (hace 7 horas)

Conmoción en Honduras. La diputada Gladys Aurora López, miembro del partido opositor Partido Nacional, ha sido víctima de un atentado con un artefacto explosivo antes de comenzar una sesión legislativa.

La diputada se encontraba en la entrada del Parlamento y acompañada de otros legisladoras de su formación, cuando el jefe de bancada, Tomás Zambrano, estaba ofreciendo declaraciones ante los medios de comunicación.

En ese instante y ante la presencia de varios periodistas congregados, una persona cuya identidad todavía no ha trascendido a los medios ha lanzado un artefacto explosivo desde el exterior del recinto, que detonó directamente en la espalda de López.

La detonación se ha producido cuando varios diputados del Partido Nacional, que había ganado las últimas elecciones, acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, durante su intervención ante los periodistas.

Atendida de urgencia

El ataque con explosivos quedó registrado en vídeo y se ha compartido a través de internet para denunciar los hechos. Los diputados estaban a tres metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento cuando se produjo la explosión contra la espalda de López que fue inmediatamente protegida por policías.

En las imágenes se puede escuchar cómo los periodistas preguntan a la diputada Gladys Aurora López y a una compañera por el motivo por el que los diputados no habían entrado al Parlamento. Cuando iba a pronunciarse, le lanzaron un artefacto, proveniente del exterior del recinto, que explotó en su espalda.

Poco después del ataque, la diputada fue trasladada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica. El atentado se produjo poco antes de una sesión del Parlamento convocada por el presidente, Luis Redondo, en la que se había previsto presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

