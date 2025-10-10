Los Replicantes
Arguiñano nos avisa del riesgo de tirar el aceite: "Es una marranada"

Tirar el aceite por el fregadero tiene malas consecuencias y el chef Karlos Arguiñano nos explica por qué.

Karlos Arguiñano Foto: Atresmedia
Andrea Torrente

10 Octubre 2025 16:16 (hace 4 horas)

Karlos Arguiñano, chef español, después de su largo recorrido haciendo recetas en televisión continúa su éxito con los libros de cocina, estos cuentan con grandes números de venta. El cocinero sigue en televisión con su programa 'Cocina Abierta' emitido en Antena 3. Ademas de elaborar múltiples recetas, Arguiñano entretiene a sus espectadores con chistes y grandes consejos.

Su último libro '545 recetas para triunfar' fue publicado hace unos meses, donde se mete en el mundo de las comidas saludables. Arguiñano se mostró muy agradecido por el éxito que sigue teniendo con su trabajo y aprovechó para advertir de una costumbre que no es buena y que siguen muchas personas a la hora de cocinar.

"Es una auténtica marranada"

Arguiñano dedicó unos minutos para decir: "El 90% de la gente tira el aceite usado por el fregadero. Va a haber algunos que continúen haciendo esto y que les va a dar igual, pero es una auténtica marranada" y recomienda que es mejor emplear un vaso de vidrio en el que guardar el aceite usado para reciclarlo.

No es solo una "marranada" es que el aceite es un material muy contaminante. Un litro de aceite tiene el poder de contaminar hasta 1.000 litros de agua. Esta costumbre también puede obstruir las cañerías y emitir malos olores, así como dificultar la purificación del agua.

El chef atribuye esta mala práctica a la mala nutrición y al estrés, así como a la falta de tiempo para cocinar. Habla de Madrid y explica que es una ciudad donde "nadie mira a nadie".

