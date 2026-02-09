Los Replicantes
Alerta sanitaria: cuatro muertos y tres trasplantes de hígado por el sombrero de la muerte

Salud pública pide evitar recolectar setas silvestres tras un repunte de intoxicaciones ligado a un invierno lluvioso.

La Amanita phalloides Foto: CC
Ainhoa Pino

09 Febrero 2026 13:36 (hace 1 hora)

Las autoridades sanitarias de California han lanzado una advertencia para que la población evite recolectar y consumir hongos silvestres tras un aumento inusual de intoxicaciones por Amanita phalloides, el conocido "sombrero de la muerte". El balance confirmado incluye al menos tres fallecidos y tres trasplantes hepáticos, aunque otros recuentos elevan las muertes a cuatro, en el marco de un brote con más de tres decenas de casos notificados.

El Departamento de Salud Pública de California vincula el repunte a condiciones meteorológicas que favorecieron la proliferación del hongo y recuerda que puede confundirse con especies comestibles. Según micólogos, la combinación de lluvias tempranas y temperaturas inusualmente cálidas puede provocar una "superfloración" de este hongo.

¿Por qué es tan peligroso?

La Amanita phalloides se considera como uno de los hongos más venenosos del mundo. Contiene amatoxinas, responsables de la mayoría de muertes por intoxicación fúngica a nivel mundial, y su toxicidad no desaparece al cocinar, secar o calentar el hongo.

Los síntomas suelen comenzar con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, y pueden dar una falsa tregua antes de evolucionar a fallo hepático grave en dos o tres días.

¿Cuál es su forma y hábitat habitual?

Este hongo tiene una forma de sombrero que varía en color, desde verde oliva hasta amarillo pálido. Cuenta con un diámetro de entre 5 y 15 centímetros y su forma inicialmente es hemisférica y se vuelve plana con la madurez. El pie es blanco y suele medir entre 5 y 15 centímetros de altura, con una base bulbosa y un anillo blanco (esto puede desaparecer en ejemplares más viejos).

Se encuentra principalmente en bosques de coníferas y latifoliadas, especialmente en suelos ricos y húmedos, y suele crecer en grupos o solitario a menudo en la base de los árboles.

¿Con qué hongos puede confundirse?

Amanita citrina: Aunque también es tóxica, es menos letal. Se diferencian por su color más pálido y un olor característico a patata cruda.

Amanita Citrina.
Amanita Citrina. CC

Amanita ovoidea: Conocida como "gurumelo", se distingue porque su sombrero es más blanco y robusto, y por la ausencia del tono verdoso característico de la Amanita phalloides.

Amanita Ovoidea.
Amanita Ovoidea. CC

Russula virescens: Este hongo es comestible y su sombrero es de color verde, pero sus superficie tiene una textura más escamosa y carece de anillo y volva.

Russula virescens.
Russula virescens. CC

Agaricus spp.: Es un amplio género de hongos y algunas especies de este género, que incluyen hongos comestibles, pueden verse confundidas con la Amanita phalloides. Esto puede deberse a su color y formas similares en ciertos estadios. Sin embargo, los Agaricus carecen de volva en la base y presentan un color diferente.

Agaricus.
Agaricus. CC

¿Dónde se están detectando casos y dónde puede encontrarse?

Grupo Amanita phalloides (comparación de especies a escala y con distribución geográfica).
Grupo Amanita phalloides (comparación de especies a escala y con distribución geográfica). CC

Las alertas se han reforzado en zonas del norte del estado de California y la costa central (incluido en entorno de Monterey y el área de la bahía de San Francisco), y se han difundido mensajes en varios idiomas por el perfil de afectados.

Originalmente, este hongo es nativo de Europa, pero se ha extendido a América del Norte, Asia y Australia.

Recomendación oficial

Es crucial tener un conocimiento exhaustivo de las características de los hongos para evitar confusiones, y Salud pública de California insiste en la no consumición de setas recolectadas por cuenta propia.

