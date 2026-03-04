Noticias

Alerta alimentaria: retiran estos yogures y panes del supermercado

Las autoridades recomiendan comprobar fecha de caducidad y lote para evitar el consumo de productos afectados.

Yogures del supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

04 Marzo 2026 17:59 (hace 8 horas)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha comunicado dos alertas alimentarias que afectan a productos distribuidos en varias comunidades autónomas. En ambos casos, las incidencias están relacionadas con alérgenos no declarados en el etiquetado: almendra en un yogur con muesli y leche en unos biscotes.

Las notificaciones han sido trasladadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el canal habitual de comunicación entre autoridades sanitarias para garantizar la retirada de productos que puedan suponer un riesgo para personas alérgicas.

Alerta alimentaria en yogur con muesli: retirado del mercado

La primera de las alertas afecta al Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra de la marca Alteza. Según ha informado la Aesan, las autoridades sanitarias de Cantabria notificaron la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado del producto.

La incidencia fue detectada en el marco del sistema de autocontrol de la propia empresa, que comunicó el hallazgo a las autoridades competentes.

El producto afectado se comercializa en pack de cuatro unidades de 125 gramos cada una y presenta las siguientes fechas de consumo preferente: 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/2026, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026.

La distribución inicial se realizó en Cantabria y Castilla y León, aunque no se descarta que pueda haberse redistribuido a otros territorios.

Como medida de precaución, la Aesan recomienda a las personas con alergia a la almendra que se abstengan de consumir el producto si lo tienen en su domicilio. Para el resto de la población, el organismo señala que no existe riesgo. Datos del producto afectado:

  • Producto: Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra
  • Marca: Alteza
  • Formato: Pack 4 x 125 g
  • Fechas de consumo preferente: 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/2026, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026
  • Distribución inicial: Cantabria y Castilla y León
    • Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
    Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

    Alerta alimentaria en biscotes: retirados del mercado

    La segunda notificación se refiere a los Biscotes de la marca Proceli, en los que se ha detectado la presencia de leche no declarada en el etiquetado. La alerta fue trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña y, al igual que en el caso anterior, tiene su origen en los controles internos de la empresa.

    El producto se presenta en cajas de cartón de 150 gramos y afecta a los lotes comprendidos entre el 254801 (fecha de consumo preferente 22/06/2026) y el 260805 (fecha de consumo preferente 18/09/2026).

    Según la información facilitada, la distribución se ha producido en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Tampoco en este caso se descartan posibles redistribuciones posteriores.

    La Aesan recomienda que las personas con alergia o intolerancia a la leche eviten consumir estos biscotes si los tienen en casa. Para el resto de consumidores, no se ha identificado ningún riesgo. Datos del producto afectado:

  • Producto: Biscotes
  • Marca: Proceli
  • Formato: Caja de cartón 150 g
  • Lotes afectados: del 254801 (22/06/2026) al 260805 (18/09/2026)
  • Distribución: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco
    • Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
    Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

    Las autoridades sanitarias han activado los protocolos correspondientes para verificar la retirada de los productos de los canales de comercialización y garantizar que la información llegue a las personas potencialmente afectadas.

