Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

El producto está siendo retirado de los supermercados y se recomienda comprobar su lote antes de adquirirlo.

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado
Lata de paté Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Octubre 2025 17:31 (hace 7 horas)

Alerta alimentaria en todos los supermercados de España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado un aviso por la venta de un producto de confit de hígado de ave al oporto de la marca Bioporc.

El producto concreto que está afectado por esta alerta alimentaria es el Confit de foie de volaille au porto / Confit de hígado de ave al oporto, que se vende en un tarro de cristal de 160 gramos con una tapa metálica.

Producto afectado por alerta alimentaria
Producto afectado por alerta alimentaria AESAN

La AESAN ha indicado, en una nota de prensa del pasado 3 de octubre, que el lote afectado por esta alerta es el R052a, con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2029. La distribución inicial del producto se realizó en Cataluña, pero no se puede descartar que también se vendiera en otras comunidades autónomas.

Se están retirando los lotes del mercado

Ante el riesgo que representa esta alerta alimentaria para la población general, se recomienda a todas las personas que pudieran tener este producto en su vivienda que se abstengan de consumirlo. Además, pueden devolverlo en la tienda aún sin el ticket de compra.

El producto se está retirando de todos los supermercados españoles, aunque se recomienda comprobar que no pertenece al lote afectado como medida de precaución. El aviso ya ha sido trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar que todos los productos han salido del mercado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tuvo conocimiento de esta alerta alimentaria a través de la Red de Alerta Alimentaria (Rasff), mediante una notificación de alerta trasladada desde las autoridades sanitarias de Francia.

