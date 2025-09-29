Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

El nivel rojo de alerta es completamente excepcional y representa el máximo riesgo contemplado para fenómenos meteorológicos.

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal
Un supermercado Mercadona Foto: CC

Redacción

29 Septiembre 2025 17:27 (hace 12 horas)

La alerta meteorológica en la provincia de Valencia por el temporal ha llevado a suspender las clases y optar por reducir al máximo la movilidad. Este episodio se produce once meses después de la trágica DANA que dejó más de 200 muertos y, en esta ocasión, las autoridades implicadas han intentado extremar todas las precauciones.

Vídeos Los Replicantes

A diferencia de la anterior ocasión, los mensajes del sistema ES Alert se han difundido masivamente con tiempo prudencial. En ellos, se recomendaba evitar salir al exterior y optar por alturas altas para evitar todos los riesgos que entraña este fenómeno meteorológico.

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es completamente excepcional y tan solo se reserva para aquellos episodios en los que se registran fenómenos realmente peligrosos para la población, siendo la mayor alerta contemplada.

Mercadona abre supermercados en Valencia: la única cadena que los ha cerrado

A pesar del riesgo que representa la situación actual, la gran mayoría de cadenas de supermercados ha optado por abrir sus establecimientos. Entre ellas, se encuentra Mercadona, que ya copó polémicas en la DANA de 2024 porque sorprendió a sus repartidores trabajando en plena calle.

Mercadona ya había confirmado en el día anterior su intención de continuar operando con normalidad en Valencia a pesar de que se ha decretado una alerta roja meteorológica. En todo caso, abrió la puerta a una clausura temporal en caso de que la situación se complicase seriamente, pero no de manera preventiva.

La única cadena que sí ha reaccionado ante la alerta roja de la AEMET en Valencia es la firma de supermercados Consum. La enseña ha clausurado durante la jornada casi 200 de todos sus supermercados, siempre cuando estuvieran en zonas inundables o de riesgo extremo.

La aosicación empresarial Asucova, que aglutina a las principales firmas de supermercados como Mercadona, Consum o Lidl, ha confirmado que la gran mayoría de establecimientos del sector han abierto las puertas, salvo alguna excepción.

Mercadona ya trabajó internamente para garantizar la viabilidad de su negocio durante la alerta roja en Valencia. Por este motivo, adelantó en un día el reparto de suministros a sus tiendas a este domingo, 28 de septiembre, para minimizar cualquier problema de stock en sus establecimientos ante las lluvias torrenciales que se habían pronosticado.

Críticas a Mercadona

La decisión de la cadena de supermercados de Juan Roig ha generado controversia en redes sociales. Muchos usuarios se han pronunciado en contra de que la empresa haya continuado operando a pesar de las condiciones climatológicas tan desfavorables en Valencia.

Una polémica decisión que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Sin embargo, por el momento, muchas cadenas de supermercados continúan operando con práctica normalidad en los lugares con avisos en nivel rojo.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Artículos relacionados
Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Por qué Mercadona es el supermercado más popular en España: un experto revela su secreto

Por qué Mercadona es el supermercado más popular en España: un experto revela su secreto

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)