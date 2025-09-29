Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

La alerta meteorológica en la provincia de Valencia por el temporal ha llevado a suspender las clases y optar por reducir al máximo la movilidad. Este episodio se produce once meses después de la trágica DANA que dejó más de 200 muertos y, en esta ocasión, las autoridades implicadas han intentado extremar todas las precauciones.

A diferencia de la anterior ocasión, los mensajes del sistema ES Alert se han difundido masivamente con tiempo prudencial. En ellos, se recomendaba evitar salir al exterior y optar por alturas altas para evitar todos los riesgos que entraña este fenómeno meteorológico.

???????? Así se encuentra Gandia, Valencia, tras la caída de más de 100 litros por metro cuadrado. La zona esta en alerta máxima. pic.twitter.com/71LOLZ07aP September 29, 2025

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es completamente excepcional y tan solo se reserva para aquellos episodios en los que se registran fenómenos realmente peligrosos para la población, siendo la mayor alerta contemplada.

Mercadona abre supermercados en Valencia: la única cadena que los ha cerrado

A pesar del riesgo que representa la situación actual, la gran mayoría de cadenas de supermercados ha optado por abrir sus establecimientos. Entre ellas, se encuentra Mercadona, que ya copó polémicas en la DANA de 2024 porque sorprendió a sus repartidores trabajando en plena calle.

Mercadona ya había confirmado en el día anterior su intención de continuar operando con normalidad en Valencia a pesar de que se ha decretado una alerta roja meteorológica. En todo caso, abrió la puerta a una clausura temporal en caso de que la situación se complicase seriamente, pero no de manera preventiva.

La única cadena que sí ha reaccionado ante la alerta roja de la AEMET en Valencia es la firma de supermercados Consum. La enseña ha clausurado durante la jornada casi 200 de todos sus supermercados, siempre cuando estuvieran en zonas inundables o de riesgo extremo.

???? Aviso importante: os informamos que debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias ⛈️ en la provincia de Valencia, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados mañana.



????Esto afectará a un total de 182 tiendas. Además, el servicio de tienda... — Consum (@Consum) September 28, 2025

La aosicación empresarial Asucova, que aglutina a las principales firmas de supermercados como Mercadona, Consum o Lidl, ha confirmado que la gran mayoría de establecimientos del sector han abierto las puertas, salvo alguna excepción.

Mercadona ya trabajó internamente para garantizar la viabilidad de su negocio durante la alerta roja en Valencia. Por este motivo, adelantó en un día el reparto de suministros a sus tiendas a este domingo, 28 de septiembre, para minimizar cualquier problema de stock en sus establecimientos ante las lluvias torrenciales que se habían pronosticado.

Críticas a Mercadona

La decisión de la cadena de supermercados de Juan Roig ha generado controversia en redes sociales. Muchos usuarios se han pronunciado en contra de que la empresa haya continuado operando a pesar de las condiciones climatológicas tan desfavorables en Valencia.

Los supermercados Consum ya cerraron ayer sus tiendas físicas y su servicio online para q ninguno de sus empleados corra peligro por la Dana

Mercadona sigue abierto y Juan Roig enriqueciéndose a costa de todo

Estremece saber q podemos volver a ver algo asípic.twitter.com/enLLhjTQAr — Lechuga Feroz ???? (@lechuga_feroz) September 29, 2025

Alerta roja en Valencia. Conviene recordar que Mazón autorizó que los trabajadores de Mercadona pudieran repartir bajo alerta roja en Valencia. El oligarca Juan Roig, dueño de Mercadona, aparecía en la trama de la caja b del PP y financió la fundación FAES de José María Aznar. pic.twitter.com/yLjmdjOQjk — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 28, 2025

El Mercadona estará abierto en valencia supongo....???? pic.twitter.com/pSahHD8ok7 — ᑕOᖇᐯᗩᔕ???????????? (@CorVas2) September 29, 2025

Una polémica decisión que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Sin embargo, por el momento, muchas cadenas de supermercados continúan operando con práctica normalidad en los lugares con avisos en nivel rojo.