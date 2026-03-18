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Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas de pollo del supermercado

La alerta afecta a un lote de burger de pollo distribuido inicialmente en Castilla y León, aunque no se descarta su llegada a otras comunidades.

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas de pollo del supermercado
Hamburguesas Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

18 Marzo 2026 12:33 (hace 19 horas)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León por la presencia de Salmonella en una hamburguesa de pollo preparada.

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La alerta afecta al producto Burkebab, de la marca Simon's Food, cuya distribución inicial se ha localizado en Castilla y León, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.

La compañía tiene sus orígenes a finales de los años noventa, cuando abrió en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) su primer restaurante especializado en comida rápida. Fue en 1999 cuando puso en marcha la línea de precocinados Simon's, centrada en la elaboración de productos cárnicos ultracongelados. En la actualidad, sus productos se distribuyen en España, Portugal y el norte de África, por lo que no se descarta que también hayan llegado a otros puntos.

Datos del producto a retirar

  • Nombre del producto: Burkebab ultracongelada
  • Nombre de marca: Simon's Food
  • Aspecto del producto: bolsa con tres unidades.
  • Fecha de consumo preferente: 01/2027
  • Fecha de congelación: 27/01/2026
  • Peso de la unidad: 240 gramos.
  • Temperatura: ultracongelado.

    • Qué hacer si has comido el producto afectado

    Los principales síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y molestias abdominales.
    Los principales síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y molestias abdominales. Envato

    Si tienes en casa alguno de los lotes afectados, la recomendación es no consumirlo. En caso de haberlo ingerido, conviene saber reconocer los síntomas más habituales de esta infección y en qué situaciones es recomendable acudir al médico.

    La salmonelosis es una infección alimentaria causada por bacterias del género Salmonella y sus síntomas más habituales son diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y molestias abdominales. La AESAN recuerda que, si se ha consumido el producto afectado, estos son los signos a los que conviene prestar atención, ya que suelen ser los más frecuentes en este tipo de intoxicaciones.

    En la mayoría de los casos, la infección remite por sí sola en pocos días, pero el principal riesgo está en la deshidratación, especialmente en niños, personas mayores o pacientes con el sistema inmunitario debilitado. Por eso, ante cuadros de diarrea o vómitos, lo más importante es mantener una buena hidratación, beber líquidos en pequeñas cantidades si hay náuseas y guardar reposo.

    Las autoridades sanitarias aconsejan acudir a un centro de salud si aparecen síntomas tras haber consumido el producto retirado. También conviene pedir atención médica si la diarrea es intensa o persistente, si no se toleran líquidos, si hay signos de deshidratación, como mareo, boca seca, orina escasa o muy oscura, o si la persona afectada pertenece a un grupo de riesgo.

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