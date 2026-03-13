Alerta alimentaria: retiran miles de hamburguesas en restaurantes por mal estado

Alerta alimentaria. Una intervención conjunta de Policía Nacional, Local de Salamanca y técnicos sanitarios de la Junta de Castilla y León ha terminado con el precinto de varios lotes de hamburguesas en mal estado.

Todos los productos afectados por la alerta alimentaria se estaban distribuyendo en uno de los 'food truck' del evento gastronómico Burger Cup, que se está celebrando en el recinto Multiusos Sánchez Paraíso.

La actuación se produjo después de que las autoridades recibieran una alerta relacionada con la seguridad alimentaria, lo que motivó la revisión de parte de los productos que se encontraban almacenados y preparados para su consumo dentro del recinto donde se celebra el evento.

La intervención tuvo lugar en torno a las 22:00 horas del miércoles 11 de marzo, momento en el que se desplazaron hasta el lugar agentes policiales acompañados por un veterinario de guardia de la Junta de Castilla y León, encargado de realizar la inspección sanitaria correspondiente. Durante el operativo se procedió a la inmovilización y precintado de distintos productos alimentarios, principalmente hamburguesas, al detectarse indicios de que podrían no reunir las condiciones adecuadas para su consumo. Asimismo, también se adoptaron medidas sobre varios camiones de transporte vinculados al suministro de estos alimentos.

El Burger Cup es un campeonato gastronómico itinerante centrado en la hamburguesa que reúne a diferentes propuestas culinarias de distintos puntos del país. Durante estos días el evento ha congregado a numeroso público en el recinto Multiusos, donde la oferta gastronómica se combina con música en directo, sesiones de DJ y otras actividades de ocio dirigidas al público asistente.

El evento se encuentra en marcha desde el pasado 10 de marzo, por lo que durante varias jornadas se han estado sirviendo hamburguesas al público dentro del recinto. Según fuentes conocedoras del operativo, la prioridad de la intervención fue retirar de manera inmediata cualquier alimento que pudiera representar un posible riesgo para la salud pública, por lo que se optó por su inmovilización preventiva mientras se determina su estado.

En estos momentos los hechos se encuentran bajo investigación tras la correspondiente denuncia policial. Paralelamente, las autoridades sanitarias trabajan en el análisis de los productos intervenidos y en la revisión de su trazabilidad, con el objetivo de determinar el origen de los alimentos y comprobar las condiciones en las que fueron transportados y conservados. Desde las administraciones implicadas se ha trasladado un mensaje de tranquilidad, señalando que, por el momento, no existe constancia de que la situación haya generado un riesgo para la salud pública.

La Red de Vigilancia Permanente, un sistema poco conocido

La actuación llevada a cabo en el Burger Cup se enmarca dentro del funcionamiento de la Red de Vigilancia Permanente en materia de seguridad alimentaria, un sistema activado por la Junta de Castilla y León que permite responder con rapidez ante posibles incidencias relacionadas con alimentos.

A través de este mecanismo, cualquier ciudadano puede alertar de una posible irregularidad sanitaria detectada en un establecimiento, evento o punto de venta de alimentos. Una vez recibida la comunicación, se activa el protocolo correspondiente y un veterinario de guardia se desplaza hasta el lugar para realizar la inspección pertinente.

Este profesional sanitario es el encargado de comprobar el estado de los alimentos, revisar las condiciones de conservación y manipulación y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. En caso de detectar alguna irregularidad que pueda suponer un riesgo sanitario, puede ordenar medidas inmediatas como la inmovilización o retirada del producto.

Desde las autoridades sanitarias recuerdan que esta red forma parte del sistema de control y vigilancia de la seguridad alimentaria, que se mantiene activo de forma permanente con el objetivo de poder actuar con rapidez ante cualquier posible incidencia que pueda afectar a la salud de los consumidores.