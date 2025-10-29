Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Las autoridades sanitarias están verificando la retirada de los productos afectados y se recomienda extremar las precauciones.

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico
Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Octubre 2025 17:26 (hace 10 horas)

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de gofre belga de la marca Lotus tras haber recibido un aviso desde las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, aunque se ha vendido en otras zonas de España.

Vídeos Los Replicantes

El lote afectado se corresponde con el 71225G del Gofre belga 250g (x5) de la marca Lotus, con código de barras 5410126002003 y fecha de caducidad del 17 de diciembre de 2025. El producto viene envasado en paquetes de cinco gofres y con un peso de 250 gramos.

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
Producto retirado del mercado por alerta alimentaria AESAN

La distribución inicial del producto se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco. El aviso se ha compartido entre las instituciones implicadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

Extremar las precauciones

No se puede descartar que el producto haya sido redistribuido a otras comunidades autónomas ni que permanezca en alguna tienda, por lo que se recomienda comprobar los datos facilitados. Además, quienes posean este producto en su vivienda deben evitar su consumo por riesgo sanitario y pueden devolverlo en el lugar donde lo adquirieron.

Las autoridades están verificando en estos momentos la correcta retirada del mercado de todos los productos afectados por esta alerta alimentaria. Hay que tener en cuenta el grave riesgo que representan para la salud, con riesgo de asfixia y atragantamiento.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Artículos relacionados
Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda

Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales