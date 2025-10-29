Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de gofre belga de la marca Lotus tras haber recibido un aviso desde las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, aunque se ha vendido en otras zonas de España.

El lote afectado se corresponde con el 71225G del Gofre belga 250g (x5) de la marca Lotus, con código de barras 5410126002003 y fecha de caducidad del 17 de diciembre de 2025. El producto viene envasado en paquetes de cinco gofres y con un peso de 250 gramos.

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria AESAN

La distribución inicial del producto se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco. El aviso se ha compartido entre las instituciones implicadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

Extremar las precauciones

No se puede descartar que el producto haya sido redistribuido a otras comunidades autónomas ni que permanezca en alguna tienda, por lo que se recomienda comprobar los datos facilitados. Además, quienes posean este producto en su vivienda deben evitar su consumo por riesgo sanitario y pueden devolverlo en el lugar donde lo adquirieron.

Las autoridades están verificando en estos momentos la correcta retirada del mercado de todos los productos afectados por esta alerta alimentaria. Hay que tener en cuenta el grave riesgo que representan para la salud, con riesgo de asfixia y atragantamiento.