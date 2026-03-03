Alerta AEMET: las lluvias de barro que llegan a España por la borrasca Regina

La borrasca Regina ya se está adentrando en España y se prevé que evolucione hacia una borrasca fría aislada (BFA), un sistema en superficie asociado a una DANA que favorece la entrada de aire húmedo y la formación de precipitaciones. Este fenómeno puede generar una circulación de vientos más marcada y organizada, lo que aumenta la probabilidad de lluvias persistentes en distintas zonas del país.

Las precipitaciones comenzarán a notarse desde este mismo martes, especialmente en Canarias, Ceuta y el oeste de Andalucía, y se irán desplazando con el movimiento de la borrasca hacia otras regiones.

A lo largo de la semana, las lluvias podrán extenderse hacia el Mediterráneo y afectar al centro y al este peninsular, con episodios de chubascos y tormentas que, en algunos puntos, podrían registrarse con mayor intensidad.

Lluvias de barro hacía la península y las Baleares

Además de la inestabilidad y de varios días marcados por precipitaciones intensas, el temporal arrastrará una masa de aire africano que transportará polvo sahariano. La mezcla de este polvo con los frentes asociados a la borrasca aumentará la probabilidad de que las precipitaciones lleguen en forma de lluvias de barro en distintas zonas de la península y de las Baleares.

La Comunidad de Madrid, entre las zonas más afectadas

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, se espera una alta concentración de polvo en superficie. Durante este martes podrían registrarse niveles de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico, lo que podría provocar episodios de calidad del aire irregular y afectar a la salud de la población.

Recomendaciones de las autoridades

La Policía Municipal y la cuenta oficial de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, a través de sus perfiles en la red social X, han advertido de los efectos que puede tener para la salud la exposición a niveles elevados de estas partículas. Según explican, pueden provocar irritación en las vías respiratorias y en los pulmones, mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias o respuestas inflamatorias en el sistema circulatorio.

⚠️Atención para el día de mañana, se espera alta concentración de partículas en suspensión

Recuerda

🏃No realizar ejercicio intenso al aire libre

🌄Limitar estancias prolongadas en exteriores



Entre los colectivos más vulnerables se encuentran personas con asma u otras enfermedades respiratorias o cardiovasculares, menores de seis años, personas mayores y mujeres embarazadas.

Las autoridades también recomiendan evitar, en la medida de lo posible, realizar esfuerzos físicos al aire libre, limitar el tiempo de exposición en exteriores y acudir a un centro de salud en caso de experimentar dificultades respiratorias.