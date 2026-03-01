Calendario de Semana Santa 2026 en Madrid: fechas y procesiones

La Semana Santa 2026 en Madrid se perfila como una de las ediciones más destacadas de los últimos años, no solo por la amplitud de su programación litúrgica y cultural, sino también por el creciente interés que despierta como destino de turismo religioso y experiencia patrimonial.

Con más de 30 procesiones oficiales previstas entre el 27 de marzo y el 5 de abril, la capital combina la devoción tradicional con propuestas que atraen tanto a fieles como a visitantes interesados en la historia, el arte sacro y las celebraciones populares.

A diferencia de otras Semanas Santas de gran formato, como las de Sevilla o Málaga, la de Madrid mantiene un tono más sobrio y cercano, con recorridos asumibles y una experiencia más accesible para el público, lo que ha reforzado su atractivo tanto entre turistas nacionales como internacionales.

Viernes 27 de marzo: el Cristo del Pozo y el Santísimo Cristo del Perdón abren las procesiones

La Semana Santa madrileña arranca oficialmente el viernes 27 de marzo con dos citas destacadas en el calendario procesional. Al atardecer, saldrá a la calle el Cristo del Pozo, una de las primeras imágenes en inaugurar los desfiles religiosos en la capital, acompañado por su hermandad y numerosos fieles.

Ese mismo día, también al atardecer, tendrá lugar la procesión del Santísimo Cristo del Perdón, reforzando el arranque solemne de la programación.

Domingo de Ramos, 29 de marzo

La Semana Santa llegará a finales de marzo Ayto

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, será una de las jornadas con mayor participación de fieles en Madrid. Conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y comienza tradicionalmente con la bendición de palmas y ramos de olivo en parroquias y templos de toda la ciudad.

Entre las procesiones más destacadas figura la de Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita), una de las imágenes más representativas de este día. Inicia su recorrido en la Catedral de la Almudena a las 15:15 y finaliza en San Ildefonso, con paso por Sol.

A lo largo de la jornada también se celebra la Procesión del Silencio, una de las más sobrecogedoras del calendario madrileño, y el día se completa con la salida del Cristo de la Fe y la Salud (a las 17:00 desde el Hospital del Niño Jesús) y la procesión de Los Estudiantes (a las 18:30 desde San Miguel).

Miércoles Santo: el giro hacia el Triduo Pascual

Ya se conoce el calendario de la Semana Santa Madrid 2026 Ayto

El Miércoles Santo, 1 de abril, marca un punto de inflexión en la Semana Santa madrileña y concentra algunas de las procesiones con más tirón de público. Destaca la salida de Los Gitanos, que parte a las 20:15 desde la Parroquia del Carmen y avanza hacia el centro, con paso por enclaves como Sol y Plaza Mayor.

Esa misma noche arranca también la procesión de Las Tres Caídas, que sale a las 20:45 desde San Andrés y se alarga hasta cerca de la madrugada, convirtiéndose en uno de los recorridos más largos del calendario.

Jueves Santo: el día grande con cinco salidas

El Jueves Santo, 2 de abril, es el día grande de la Semana Santa en Madrid, con cinco procesiones y salidas prácticamente encadenadas desde la tarde. La primera es la de Jesús Nazareno "El Pobre", que inicia su recorrido a las 18:00 desde San Pedro en dirección a la Almudena.

A partir de ahí, el calendario se intensifica con El Divino Cautivo (desde las 19:00, por el Barrio de Salamanca) y, como gran foco de la jornada, Gran Poder y la Macarena, que sale a las 20:00 desde la Colegiata de San Isidro y recorre calles del centro como Toledo, Plaza de la Villa y el entorno de San Miguel.

Viernes Santo: Medinaceli, Alabarderos y el Santo Entierro

El Viernes Santo, 3 de abril, es el día de mayor concentración devocional en Madrid. A partir de las 19:00, coinciden dos de las salidas más icónicas: Jesús de Medinaceli, desde su basílica y con un recorrido que atraviesa puntos como Sol, Cibeles y el Paseo del Prado, y el Cristo de los Alabarderos, que parte del entorno del Palacio Real y discurre por el centro histórico.

Ya por la noche, a las 20:30, la procesión del Santo Entierro pone uno de los broches más solemnes: sale de Santa Cruz y recorre zonas como Atocha, Carretas, Sol y Plaza Mayor. En paralelo, el calendario incluye también la segunda salida de El Divino Cautivo y la presencia de María Santísima de los Siete Dolores, completando una de las jornadas más intensas de toda la Semana Santa madrileña.

Sábado Santo: la Soledad cierra el ciclo procesional

El Sábado Santo, 4 de abril, Madrid afronta la jornada más sobria de la Semana Santa con la Procesión de la Soledad, que funciona como cierre del ciclo en la calle. Según el calendario, a las 16:00 sale un desfile de tambores desde la Concepción de Calatrava y, a las 16:30, inicia su recorrido la Virgen de la Soledad, que se une al Cristo Yacente en Plaza de Ramales antes de continuar hasta San Ginés.

Domingo de Resurrección: fin de la Semana Santa 2026

El Domingo de Resurrección pondrá el broche final a la Semana Santa Madrid 2026 CC

El Domingo de Resurrección, 5 de abril, pone el broche definitivo a la Semana Santa en Madrid, ya en un tono más festivo y de cierre litúrgico, con celebraciones en templos y parroquias de la capital tras los días centrales de procesiones. Con esta jornada concluye el calendario que se extiende del 27 de marzo al 5 de abril.