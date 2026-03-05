10 destinos ideales para una escapada en Semana Santa 2026: playa, montaña, naturaleza...

La Semana Santa es uno de los momentos más esperados del año para hacer una escapada. Con varios días festivos consecutivos, muchas personas aprovechan para desconectar de la rutina y viajar a destinos que combinan buen tiempo, patrimonio, naturaleza o gastronomía.

En 2026, la Semana Santa se celebrará desde el 29 de marzo al 5 de abril de 2026, un momento ideal para viajar: la primavera ya se deja notar en gran parte de Europa, los días son más largos y muchos destinos todavía no han alcanzado la saturación turística del verano. Por ello, elegir bien el lugar puede marcar la diferencia entre un viaje correcto y una escapada memorable.

Desde playas de aguas turquesas hasta parques naturales espectaculares o ciudades con tradiciones centenarias, existen opciones para todos los gustos. A continuación, repasamos diez destinos ideales para una escapada en Semana Santa 2026, perfectos tanto para viajes en pareja como en familia o con amigos.

1 Sevilla, tradición y ambiente único en Semana Santa

La Semana Santa de Sevilla tiene gran relevancia a nivel internacional CC

Pocos lugares viven la Semana Santa con tanta intensidad como Sevilla. Sus procesiones, consideradas entre las más impresionantes del mundo, convierten la ciudad en un escenario cargado de emoción y tradición.

Además de seguir algunas de las hermandades más emblemáticas, los viajeros pueden visitar la Catedral de Sevilla, subir a la Giralda o pasear por el Real Alcázar de Sevilla.

Es un destino perfecto para quienes buscan cultura, tradición y gastronomía andaluza, especialmente parejas y viajeros interesados en el patrimonio histórico.

2 Tenerife, clima primaveral y paisajes volcánicos

Tenerife es un destino muy destacado en Semana Santa CC

Las Islas Canarias son una apuesta segura para quienes buscan sol en Semana Santa, y Tenerife destaca por su diversidad de paisajes.

Uno de los lugares imprescindibles es el Parque Nacional del Teide, donde se encuentra el volcán más alto de España. También merece la pena recorrer pueblos como La Orotava o disfrutar de playas como las de Costa Adeje.

Es ideal para familias, parejas y viajeros que buscan buen clima, naturaleza y actividades al aire libre.

3 Asturias, naturaleza en estado puro

Asturias tiene gran atractivo en pleno comienzo de la primavera CC

El norte de España ofrece paisajes espectaculares en primavera, y Asturias es uno de los mejores ejemplos.

El Parque Nacional de los Picos de Europa permite hacer rutas de senderismo con vistas impresionantes, mientras que lugares como Cangas de Onís o los Lagos de Covadonga son paradas obligatorias.

Este destino es perfecto para amantes de la naturaleza, senderistas y viajeros que buscan tranquilidad y paisajes espectaculares.

4 Roma, historia y Semana Santa en el Vaticano

Roma puede tener gran encanto en Semana Santa CC

Para quienes prefieren una escapada internacional, Roma es uno de los destinos más especiales durante estas fechas.

Las celebraciones religiosas en el Ciudad del Vaticano atraen a miles de visitantes, especialmente el Vía Crucis en el Coliseo de Roma.

Además, es una oportunidad para descubrir monumentos icónicos como la Fontana di Trevi o el Panteón de Roma. Es un viaje ideal para amantes de la historia, el arte y la gastronomía italiana.

5 Granada, cultura y paisajes de montaña

Granada puede ser una escapada ideal en Semana Santa CC

Granada combina patrimonio, naturaleza y gastronomía, lo que la convierte en una escapada perfecta para primavera.

La joya de la ciudad es la Alhambra, uno de los monumentos más visitados de Europa. También es recomendable perderse por el barrio del Albaicín y disfrutar de las vistas a Sierra Nevada.

Este destino resulta ideal para parejas y viajeros que buscan combinar cultura, historia y paisajes.

6 Algarve, playas espectaculares en Portugal

El Algarve crece progresivamente de popularidad CC

El sur de Portugal es un destino cada vez más popular para una escapada primaveral, y el Algarve destaca por sus impresionantes acantilados y playas.

Entre los lugares más famosos se encuentran Lagos y la espectacular Ponta da Piedade. Es una opción perfecta para quienes buscan desconectar junto al mar, practicar surf o simplemente disfrutar de paisajes costeros únicos.

7 Pirineo aragonés, aventura en la montaña

El Pirineo aragonés puede ser un destino único para adictos a la aventura CC

Para quienes prefieren una escapada activa, el Pirineo aragonés ofrece algunos de los paisajes de montaña más impresionantes de la península.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los mejores lugares para practicar senderismo o fotografía de naturaleza. También destacan pueblos como Aínsa.

Es un destino perfecto para aventureros, senderistas y familias amantes de la naturaleza.

8 París, escapada romántica en primavera

París es un destino muy demandado para escapadas románticas CC

La primavera es una de las mejores épocas para visitar París. Los parques florecen y el ambiente en las calles se vuelve especialmente agradable.

Entre los imprescindibles están la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y un paseo por el río Sena. Es una escapada ideal para parejas o viajeros que buscan cultura, arte y gastronomía.

9 Mallorca, calas y pueblos con encanto

Mallorca puede ofrecer sol y playa en plena Semana Santa CC

Mallorca es un destino perfecto en primavera porque el clima es agradable y todavía no hay grandes aglomeraciones.

Entre sus lugares más atractivos están la Palma de Mallorca, la espectacular Catedral de Mallorca y calas paradisíacas repartidas por toda la isla.

Es una opción excelente para quienes buscan combinar playa, naturaleza y escapadas gastronómicas.

10 Madeira, el jardín del Atlántico

Madeira se ha alzado como un destino de moda en primavera CC

La isla portuguesa de Madeira se ha convertido en uno de los destinos de moda para viajar en primavera.

Su capital, Funchal, es el punto de partida para explorar paisajes volcánicos, acantilados espectaculares y rutas de senderismo por las famosas levadas.

Es un destino ideal para viajeros que buscan naturaleza, clima suave y paisajes únicos en el Atlántico.

Con tantas opciones disponibles, la Semana Santa 2026 se presenta como una oportunidad perfecta para descubrir nuevos destinos o volver a lugares que siempre merecen otra visita. Desde ciudades con tradiciones centenarias hasta paraísos naturales o playas espectaculares, cualquiera de estas escapadas puede convertirse en un viaje inolvidable.