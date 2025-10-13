Alerta por lluvias en España tras la DANA Alice: AEMET emite avisos en estos territorios

Alerta por lluvias en España. La DANA Alice ha dejado un fin de semana cargado de precipitaciones que están afectando especialmente al arco mediterráneo. La alerta roja arrancó el pasado viernes, 10 de octubre, en Alicante y Murcia, para después extenderse el sábado a Ibiza y Formentera. Posteriormente, este domingo, Tarragona ha experimentado los peores efectos del temporal.

Ante la fuerte acción de las lluvias, en Tarragona se ha enviado este domingo, 12 de octubre, un mensaje a través del sistema ES-Alert para extremar las precauciones. Las lluvias obligaron a cortar el tránsito entre Ulldecona y Freginals , así como se suspendió la conexión ferroviaria entre Valencia y Barcelona con alrededor de 3.000 trenes afectados.

Por este escenario, se mantiene la atención en el pronóstico del tiempo en las comunidades que se han visto afectadas por las lluvias, pero también en la inestabilidad que puede alcanzar otros territorios del país durante los próximos días.

Los avisos por lluvias en España se mantienen tras la DANA Alice Envato Elements

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) todavía no tiene activados avisos rojos por tormentas en ningún punto del país durante este lunes, 13 de octubre, aunque mantiene pronósticos de precipitaciones que se extienden en otros puntos.

Avisos de la AEMET por lluvias en España: zonas afectadas

La semana comenzará con avisos de nivel naranja que se extienden por todo el litoral mediterráneo, desde el norte de la provincia de Alicante hasta el sur de Tarragona y también en Ibiza. Se mantienen en amarillo en el resto de Cataluña, norte de Aragón, interior de Comunidad Valenciana y zonas del este de Castilla-La Mancha.

Durante este lunes, 13 de octubre, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en la primera mitad del día en los litorales de Cataluña, aunque tampoco se descarta que puedan darse también en el centro-sur y centro-este de la Península.

La masa de aire frío permanecerá en la península y generará un ambiente de inestabilidad en el interior. Se prevén cielos nubosos desde la primera hora de la mañana, con tormentas en el centro-sur y centro-este, que podrían avanzar hasta los litorales y prelitorales desde Barcelona hasta el norte de Alicante.

Se podrían volver a dar lluvias muy fuertes en el área comprendida entre Valencia y Tarragona. "A partir de horas centrales, pueden afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha, por la tarde en Pitiusas", avisa la AEMET. En el resto de España son poco probables las precipitaciones y las máximas tendrán pocos cambios.

El martes, 14 de octubre, la influencia de la masa fría en altura sobre el este de Península y Baleares prolongará la inestabilidad, aunque la tendencia es "lenta y gradual a disminuir", según el pronóstico de la AEMET.

En todo caso, los cielos amanecerán nubosos y desde primeras horas de la mañana se pueden dar chubascos y tormentas en "un amplio entorno del mar Balear, afectando a los litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares". Se podrían registrar lluvias localmente fuertes en áreas del norte de Alicante hasta Girona y Baleares.

Durante la tarde, se esperarán lluvias en los tercios norte y este, localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica. Las temperaturas máximas tendrán a descender en el extremo norte y litorales sudeste, y aumentarán en el interior de la mitad sur peninsular. Las mínimas descenderán con carácter general.