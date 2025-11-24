Los Replicantes
Ciencia

AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

El frío polar empezará a entrar en España en los próximos días, dejando unas temperaturas propias de enero y no de finales de noviembre.

Paisaje con un lago helado Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

24 Noviembre 2025 17:02 (hace 11 horas)

Falta muy poco para acabar el año y los días más fríos llegan a la península. Diciembre y las bajas temperaturas son dos cuestiones que van de la mano, por lo menos para los españoles. Nos espera una semana que no empezará con tanto frío porque las lluvias harán que las temperaturas se suavicen, pero está llegando una masa de aire ártico que dejará un clima propio de enero, un mes incluso más frío que diciembre.

Viento, lluvias y nevadas

Las fuertes rachas de viento que tenemos ya en buena parte de España ha hecho que la AEMET active las alertas, concretamente en Baleares, en Galicia —con aviso amarillo— y en la costa del Cantábrico; con rachas en estas zonas superiores a los 70 kilómetros por hora.

Las lluvias y las nevadas no se quedarán atrás, en el tercio norte peninsular se espera que las precipitaciones blancas inauguren la temporada de esquí, especialmente en los Pirineos.

Meteored asegura que tendremos lluvias moderadas e intensas, que habrá un poco de todo, dependiendo de la zona. Explica que las lluvias con más intensidad tendrán lugar en: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra, Sierra de Madrid y sur de La Rioja; donde puede llegar a caer hasta 50 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones serán más débiles en: Segovia, Soria y Burgos; también en las provincias de Aragón, mayormente en Zaragoza que acumularán entre 10 y 15 litros por metro cuadrado; esto también se verá en el Pirineo de Huesca.

Las lluvias tampoco dejarán descanso a las zonas de Castilla-La Mancha, el resto de la Comunidad de Madrid y algunas zonas de Andalucía, donde llegarán según avancen las horas del lunes 24 de noviembre.

La AEMET lo ha dejado claro y es que toca abrigarse porque los últimos días de noviembre serán más fríos de lo normal, "esta última semana de noviembre será más fría de lo habitual para la época del año en la mayor parte de la Península y en Baleares", asegura la Agencia Estatal de Meteorología.

Las heladas también llegarán a nuestro país y serán más frecuentes en el interior peninsular, según afirma la AEMET. El martes las lluvias irán disminuyendo, dejando paso al frío polar que ya está empezando a aparecer.

El meteorólogo Ryan Maue explicaba que este fenómeno de "vórtice polar" comenzará a principios de la semana que viene y afectará a la Europa occidental. "Una importante ola de frío ártico con fuertes nevadas congelará Reino Unido, Alemania y España", aclara el experto.

