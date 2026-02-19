Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Adiós MediaMarkt. La multinacional de electrodomésticos, electrónica y productos de tecnología se encuentra en un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail'.

Los clientes ya no necesitan desplazarse a una tienda para adquirir los productos que desean. Ahora pueden consultarlos, comparar e incluso comprarlos directamente desde casa a través de internet.

Este nuevo contexto comercial ha disparado la competencia en el sector del 'retail', con el auge de firmas como Amazon, Shein o Zalando. Mientras tanto, las marcas tradicionales se ven obligadas a adaptarse para competir en un contexto digitalizado.

Cierre de MediaMarkt: baja la persiana a esta histórica tienda

En este contexto, MediaMarkt ha anunciado el cierre de una importante tienda en España. Se trata de la tienda de MediaMarkt en la calle Fontanella, considerada hasta ahora su 'flagship' en Barcelona, es decir, su tienda ancla. Se trata de un establecimiento que tenía una década de historia.

MediaMarkt se encuentra en pleno reposicionamiento de su negocio CC

Este cierre se produce en pleno traslado de MediaMarkt en Barcelona. La firma quiere situar su gran tienda ahora en el edificio El Triangle, en plena plaza de Catalunya, en el edificio que Fnac dejó libre tras su cierre.

El movimiento de MediaMarkt dejará libre un espacio con gran tránsito de potenciales compradores y una extensión de 3.300 metros cuadrados, por lo que se espera que sea ocupado próximamente por otra gran cadena del sector.

La llegada de MediaMarkt al edificio El Triangle supondrá la consolidación del nuevo pilar central de la estrategia de expansión de la compañía durante este año y un claro reposicionamiento en Barcelona.

Esta nueva tienda contará con más de 6.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y se convertirá en la segunda 'lighthouse' (insignia) de la firma en España. Este formato pionero, que se inauguró en España en Madrid en 2022, combina tecnología, experiencia y servicios en locales de gran formato.

La mudanza en Barcelona tiene como objetivo ampliar la superficie de venta, modernizar el formato con un nuevo modelo de tiendas con boutiques de marcas y experiencias inversivas en tecnologías, así como un refuerzo de la visibilidad de la marca.

En todo caso, la reapertura de la gran 'flagship' de MediaMarkt en Barcelona deberá esperar. Se estima que el nuevo establecimiento abrirá sus puertas a finales de este año o principios de 2027.