Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

La multinacional de productos tecnológicos anuncia un giro drástico en su implantación en España en plena adaptación al nuevo 'retail'.

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España
Una tienda MediaMarkt Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Febrero 2026 13:26 (hace 2 horas)

Adiós MediaMarkt. La multinacional de electrodomésticos, electrónica y productos de tecnología se encuentra en un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail'.

Vídeos Los Replicantes

Los clientes ya no necesitan desplazarse a una tienda para adquirir los productos que desean. Ahora pueden consultarlos, comparar e incluso comprarlos directamente desde casa a través de internet.

Este nuevo contexto comercial ha disparado la competencia en el sector del 'retail', con el auge de firmas como Amazon, Shein o Zalando. Mientras tanto, las marcas tradicionales se ven obligadas a adaptarse para competir en un contexto digitalizado.

Cierre de MediaMarkt: baja la persiana a esta histórica tienda

En este contexto, MediaMarkt ha anunciado el cierre de una importante tienda en España. Se trata de la tienda de MediaMarkt en la calle Fontanella, considerada hasta ahora su 'flagship' en Barcelona, es decir, su tienda ancla. Se trata de un establecimiento que tenía una década de historia.

MediaMarkt se encuentra en pleno reposicionamiento de su negocio
MediaMarkt se encuentra en pleno reposicionamiento de su negocio CC

Este cierre se produce en pleno traslado de MediaMarkt en Barcelona. La firma quiere situar su gran tienda ahora en el edificio El Triangle, en plena plaza de Catalunya, en el edificio que Fnac dejó libre tras su cierre.

El movimiento de MediaMarkt dejará libre un espacio con gran tránsito de potenciales compradores y una extensión de 3.300 metros cuadrados, por lo que se espera que sea ocupado próximamente por otra gran cadena del sector.

La llegada de MediaMarkt al edificio El Triangle supondrá la consolidación del nuevo pilar central de la estrategia de expansión de la compañía durante este año y un claro reposicionamiento en Barcelona.

Esta nueva tienda contará con más de 6.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y se convertirá en la segunda 'lighthouse' (insignia) de la firma en España. Este formato pionero, que se inauguró en España en Madrid en 2022, combina tecnología, experiencia y servicios en locales de gran formato.

La mudanza en Barcelona tiene como objetivo ampliar la superficie de venta, modernizar el formato con un nuevo modelo de tiendas con boutiques de marcas y experiencias inversivas en tecnologías, así como un refuerzo de la visibilidad de la marca.

En todo caso, la reapertura de la gran 'flagship' de MediaMarkt en Barcelona deberá esperar. Se estima que el nuevo establecimiento abrirá sus puertas a finales de este año o principios de 2027.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Adiós Game: cierra todas sus tiendas y desaparece de este país

Adiós Game: cierra todas sus tiendas y desaparece de este país

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

Adiós a esta histórica perfumería: cierra tiendas y desaparece de esta capital

Adiós a esta histórica perfumería: cierra tiendas y desaparece de esta capital

Cambios en tiendas de ropa y calzado en Europa: un nuevo formato desde el 19 de julio

Cambios en tiendas de ropa y calzado en Europa: un nuevo formato desde el 19 de julio

Contenidos que te pueden interesar
La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"