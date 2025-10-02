Adiós Inside: cierra 91 tiendas en España y se sitúa al borde de la quiebra

Adiós Inside. La firma de moda, propiedad de Liwe Española, se encuentra en una profunda crisis que podría suponer la estocada definitiva para su negocio. La firma ha tenido siempre una gran presencia con tiendas a pie de calle, en centros comerciales y en córner en El Corte Inglés, pero ahora se ve abocada al cierre.

Por este motivo, Inside ha cerrado 91 tiendas en España en lo que llevamos de 2025, lo que implica el 27% de toda su red inicial. Los números no salen y ahora se enfrenta a un mes crucial con negociaciones con la banca para evitar llegar al concurso de acreedores.

La marca de ropa Inside se fundó hace dos décadas y cuenta con presencia a nivel nacional e internacional. La firma comenzó el año 2025 con más de 330 establecimientos, pero la fuerte caída de ventas ha llevado al cierre de 40 locales solo en el primer semestre, incluyendo cinco córners en centros comerciales El Corte Inglés, una cifra que después se ha duplicado en tan solo tres meses.

Una fuerte crisis que pone en cuestión su viabilidad

La crisis de Inside es muy profunda y se evidencia en los datos. La facturación se ha desplomado en 42,4 millones de euros en 2024, lo que representa un 15,5% menos de ventas. Las pérdidas netas ascendieron a 18,3 millones, multiplicando por nueve los ejercicios anteriores. Además, ha registrado un deterioro de los márgenes y un aumento de costes por su reestructuración y cierre de tiendas.

Inside ejecuta una reestructuración de su superficie comercial .

Por este motivo, la matriz, Liwe Española, entró en un preconcurso de acreedores, un proceso por el que obtiene un margen limitado para renegociar con su pool bancario, que acumula más de 57 millones de euros en préstamos. La compañía se enfrenta a un plan de refinanciación, reducción de estructura y optimización de su modelo de negocio para lograr su supervivencia.

En el marco de este plan, se contempla el cierre de tiendas para redimensionar su red comercial. Se cierran establecimientos de puntos deficitarios a la vez que se reforman las tiendas consideradas prioritarias, así como se adapta la oferta de producto a las nuevas demandas del mercado.

Además, se ha realizado una renovación de la cúpula directiva, con nuevos perfiles enfocados en la digitalización y gestión del producto. Uno de ellos es Esther Arribas, que llega desde Inditex como responsable de producto, mientras se espera incorporar más perfiles en la misma línea.

Un ERE: así será la reestructuración de Inside

La remodelación de Inside también incluirá destrucción de empleos. La firma remodela sus servicios centrales con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará al 28% de la plantilla en oficinas y logística, con el despido de más de 40 empleados.

Por el momento, la empresa no ha ejecutado despidos en sus tiendas, puesto que se busca preservar el empleo de los puntos de venta y garantizar la viabilidad del negocio a medio plazo. El objetivo de estos cambios es devolver a la empresa a la rentabilidad en 2026.

Para lograr el buen funcionamiento del negocio, Inside prevé combinar un recorte de costes, digitalización, incorporación de socios estratégicos y trabajar en un reposicionamiento de la marca. Ahora, la firma enfrenta unas semanas decisivas que serán determinantes en su futuro.