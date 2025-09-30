Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

La multinacional de la moda 'low cost' Primark se encuentra en pleno proceso de expansión. La enseña, de origen irlandés, está abriendo tiendas en España y busca fortalecer su estructura ante la competencia de otros 'retailers' de proximidad, como Pepco, Zeeman o Kik.

La enseña está enfocada en combatir a sus rivales y, además, lo está haciendo a contracorriente, frente a otras firmas del sector. Mientras que el Grupo El Corte Inglés, Zara, H&M, Bershka, Massimo Dutti y Oysho apuestan por el cierre de tiendas y potenciar la venta online; Primark no vende a través de este medio y apuesta por aumentar su red de tiendas.

La estrategia de la compañía no casa con esta alternativa de venta, puesto que considera que no resulta rentable vender camisetas a dos euros. Además, el modelo se fundamenta en la experiencia de compra, con la atracción de clientes en la búsqueda de chollos.

Nueva apertura de Primark: irrumpe en esta ciudad con un enorme centro comercial

En el marco de esta estrategia de expansión comercial, Primark se prepara para extenderse por España con un nuevo centro comercial. Se trata de la próxima inauguración de la tienda Primark en Talavera de la Reina (Toledo, Castilla-La Mancha).

Primark se encuentra en pleno proceso de expansión en España

La nueva tienda de Primark en Talavera de la Reina se ubicará en el centro comercial Los Alfares, en el mismo local que anteriormente ocupaba H&M. La noticia se había barajado desde hace tiempo, pero finalmente el portavoz del Ayuntamiento, Jesús García-Barroso, ha confirmado que la empresa ya ha presentado el proyecto para obtener la licencia de obra y apertura. "En este momento se está tramitando el expediente, presentado hace un mes, y sigue su curso ordinario", ha explicado.

A pesar de que la marca todavía no ha confirmado oficialmente cuándo abrirá la nueva tienda de Primark en Talavera de la Reina, se espera que el nuevo centro vea la luz a comienzos de 2026. Una noticia que ha generado expectación entre los vecinos de la localidad, pero también en otros municipios cercanos.

La apertura de Primark en Talavera de la Reina supondrá el segundo establecimiento de la compañía en la provincia de Toledo, así como el tercero en Castilla-La Mancha. La enseña ya está presente en Albacete desde 2013 en el centro comercial Albacenter y en Toledo capital desde 2023, en el centro comercial Luz del Tajo.

Este movimiento de Primark demuestra que la empresa apuesta por expandirse comercialmente en España y por el comercio físico. La cadena está implantándose en otras ciudades como La Orotava (Tenerife), Salamanca, Ponferrada (León) o Lleida. Un modelo que tiene gran fundamento en la experiencia de compra de los clientes y el componente precio con artículos 'low cost'.