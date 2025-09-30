Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

La cadena de moda 'low cost' apuesta por abrir tiendas en España con una inauguración en una importante ciudad del país.

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026
Una tienda Primark Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Septiembre 2025 15:59 (hace 6 horas)

La multinacional de la moda 'low cost' Primark se encuentra en pleno proceso de expansión. La enseña, de origen irlandés, está abriendo tiendas en España y busca fortalecer su estructura ante la competencia de otros 'retailers' de proximidad, como Pepco, Zeeman o Kik.

Vídeos Los Replicantes

La enseña está enfocada en combatir a sus rivales y, además, lo está haciendo a contracorriente, frente a otras firmas del sector. Mientras que el Grupo El Corte Inglés, Zara, H&M, Bershka, Massimo Dutti y Oysho apuestan por el cierre de tiendas y potenciar la venta online; Primark no vende a través de este medio y apuesta por aumentar su red de tiendas.

La estrategia de la compañía no casa con esta alternativa de venta, puesto que considera que no resulta rentable vender camisetas a dos euros. Además, el modelo se fundamenta en la experiencia de compra, con la atracción de clientes en la búsqueda de chollos.

Nueva apertura de Primark: irrumpe en esta ciudad con un enorme centro comercial

En el marco de esta estrategia de expansión comercial, Primark se prepara para extenderse por España con un nuevo centro comercial. Se trata de la próxima inauguración de la tienda Primark en Talavera de la Reina (Toledo, Castilla-La Mancha).

Primark se encuentra en pleno proceso de expansión en España
Primark se encuentra en pleno proceso de expansión en España CC

La nueva tienda de Primark en Talavera de la Reina se ubicará en el centro comercial Los Alfares, en el mismo local que anteriormente ocupaba H&M. La noticia se había barajado desde hace tiempo, pero finalmente el portavoz del Ayuntamiento, Jesús García-Barroso, ha confirmado que la empresa ya ha presentado el proyecto para obtener la licencia de obra y apertura. "En este momento se está tramitando el expediente, presentado hace un mes, y sigue su curso ordinario", ha explicado.

A pesar de que la marca todavía no ha confirmado oficialmente cuándo abrirá la nueva tienda de Primark en Talavera de la Reina, se espera que el nuevo centro vea la luz a comienzos de 2026. Una noticia que ha generado expectación entre los vecinos de la localidad, pero también en otros municipios cercanos.

La apertura de Primark en Talavera de la Reina supondrá el segundo establecimiento de la compañía en la provincia de Toledo, así como el tercero en Castilla-La Mancha. La enseña ya está presente en Albacete desde 2013 en el centro comercial Albacenter y en Toledo capital desde 2023, en el centro comercial Luz del Tajo.

Este movimiento de Primark demuestra que la empresa apuesta por expandirse comercialmente en España y por el comercio físico. La cadena está implantándose en otras ciudades como La Orotava (Tenerife), Salamanca, Ponferrada (León) o Lleida. Un modelo que tiene gran fundamento en la experiencia de compra de los clientes y el componente precio con artículos 'low cost'.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Artículos relacionados
Primark abre una gran tienda en esta capital de España: así desbanca a Zara y H&M en 2025

Primark abre una gran tienda en esta capital de España: así desbanca a Zara y H&M en 2025

Adiós Primark: cambia por completo esto en sus tiendas desde el 12 de mayo

Adiós Primark: cambia por completo esto en sus tiendas desde el 12 de mayo

Aterriza el Primark italiano a Madrid: la nueva multinacional que reina en el 'low cost'

Aterriza el Primark italiano a Madrid: la nueva multinacional que reina en el 'low cost'

Giro de Primark: su nueva estrategia para competir con Decathlon

Giro de Primark: su nueva estrategia para competir con Decathlon

Contenidos que te pueden interesar
Graban y cuelgan en internet la brutal muerte del influencer Tang Feiji: en pleno directo

Graban y cuelgan en internet la brutal muerte del influencer Tang Feiji: en pleno directo

Qué es Stratus: la nueva variante de Covid-19 que preocupa a la OMS en otoño 2025

Qué es Stratus: la nueva variante de Covid-19 que preocupa a la OMS en otoño 2025

A partir de 2026 tienes que llevar esto en el coche si no quieres ser multado

A partir de 2026 tienes que llevar esto en el coche si no quieres ser multado

El extracto de cannabis que reduce el dolor lumbar y no genera adicción

El extracto de cannabis que reduce el dolor lumbar y no genera adicción

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

Ni líquidos ni productos: el truco más sencillo y efectivo para limpiar las gafas

Ni líquidos ni productos: el truco más sencillo y efectivo para limpiar las gafas

Quiénes son Gen Z 212: el grupo que está organizando protestas en Marruecos

Quiénes son Gen Z 212: el grupo que está organizando protestas en Marruecos

De qué ha muerto el futbolista Billy Vigar (Arsenal FC) a los 21 años: en pleno partido

De qué ha muerto el futbolista Billy Vigar (Arsenal FC) a los 21 años: en pleno partido