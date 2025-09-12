Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre

La tradicional tarjeta de transporte público dice adiós ante un giro en el sistema de validación en el transporte público regional.

Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre
Abono transporte Madrid Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

12 Septiembre 2025 13:55 (hace 3 horas)

Adiós a la tradicional tarjeta de abono transporte de Madrid para emplear los servicios de transporte público como Metro de Madrid, EMT de Madrid, Cercanías, Metro Ligero, autobuses interurbanos o el Tranvía de Parla.

Vídeos Los Replicantes

La Comunidad de Madrid ha anunciado que el nuevo abono transporte público estará disponible en formato digital para todos los usuarios desde el próximo mes de noviembre. De este modo, se hará realidad una de las grandes demandas de los usuarios.

Con este nuevo método, los viajeros podrán emplear su abono transporte directamente desde el móvil, empleando todos los servicios de transporte público sin necesidad de llevar la tarjeta o la cartera.

El éxito de la prueba piloto inicial, que contó con la participación de 4.000 participantes, ha tenido éxito. Finalmente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha duplicado el número voluntarios en la fase final de las pruebas y se prepara para hacer la medida ya oficial.

Cómo usar el abono transporte en el móvil: disponible desde noviembre de 2025

Para utilizar el nuevo abono transporte digital, habrá que dirigirse a la aplicación MiTarjetaTransporte, que permite digitalizar la Tarjeta Transporte Público (con excepción de la Tarjeta Infantil, Azul y Anual).

La medida permitirá agilizar los accesos al transporte público de Madrid
La medida permitirá agilizar los accesos al transporte público de Madrid Pexels

De este modo, cargaremos la tarjeta dentro de nuestro terminal y podremos emplearla para acceder al transporte público mediante la tecnología NFC de los terminales Android exclusivamente (no disponible en iPhone). Con la misma app se pueden recargar los títulos y validar los accesos directamente en los tornos, como si se emplease el soporte físico.

Por motivos de seguridad, solo se podrá tener activa una tarjeta en un terminal. De este modo, tras la digitalización de la tarjeta, el abono funcionará exclusivamente en un smartphone y estará prohibida su utilización simultánea por varios usuarios.

La nueva tarjeta transporte público solo estará operativa en dispositivos Android 9.0 o superior, que cuenten con Google Wallet instalado. Además, irá acompañada de un control antifraude y validación segura de la app en los equipos habituales del transporte público madrileño.

Con todo, el proceso será muy sencillo. Simplemente habrá que descargar la aplicación, completar el formulario para inscribirse en la web oficial del CRTM y seguir las instrucciones recibidas en el correo electrónico para activar el servicio. La duración de la última fase de pruebas, por tanto, ya solo se extenderá durante unas semanas y terminará en noviembre, lo que permitirá agilizar la entrada al transporte público y mejorar la experiencia de usuario.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  7. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  8. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
  9. España, el 'rey de la coca' de Europa: lidera la lista y su consumo se dispara en jóvenes
  10. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
Artículos relacionados
Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad

Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Contenidos que te pueden interesar
Donald Trump confirma la detención del presunto asesino de Charlie Kirk

Donald Trump confirma la detención del presunto asesino de Charlie Kirk

La reflexión de Miguel Tellado (PP) a la muerte de Charlie Kirk: brutales reacciones

La reflexión de Miguel Tellado (PP) a la muerte de Charlie Kirk: brutales reacciones

Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre

Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre

Salen a la luz las memorias del rey Juan Carlos: Planeta anuncia fecha de publicación

Salen a la luz las memorias del rey Juan Carlos: Planeta anuncia fecha de publicación

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Por qué Carlos Mazón anuncia la salida del general Gan Pampols y renueva la Generalitat

Por qué Carlos Mazón anuncia la salida del general Gan Pampols y renueva la Generalitat

Muere el sacerdote sevillano Pedro Elena García a los 32 años

Muere el sacerdote sevillano Pedro Elena García a los 32 años

Quién es Miguel Campoy: el español desaparecido mientras viajaba por el Caribe

Quién es Miguel Campoy: el español desaparecido mientras viajaba por el Caribe