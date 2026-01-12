Adiós a andar 10.000 pasos al día: lo que realmente recomiendan los expertos

Adiós a caminar 10.000 pasos al día como forma de garantizar nuestra salud. La realidad es que andar ofrece multitud de beneficios para la salud, puesto que mejora el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el peso, regula el azúcar en sangre y fortalece músculos y huesos, entre otros.

Sin embargo, para alcanzar los beneficios que nos ofrece caminar no es necesario realizar caminatas tan largas como las que establece esa norma. Además, en el caso de pasarse de lo recomendado, puede llegar a ser contraproducente.

La alternativa real a los 10.000 pasos: la recomiendan todos los expertos

Por ello, hay una meta mucho más accesible que recomiendan todos los expertos. Caminar unos 7.000 pasos al día sería suficiente para garantizar una buena salud. Varios estudios han demostrado que se experimenta un estancamiento de los resultados a partir de los 7.000 pasos.

Los expertos dan nuevas directrices sobre la recomendación de pasos diarios Pexels

Entre 4.000 y 7.000 pasos, lo que supone caminar unos cinco kilómetros diarios, sería lo suficiente para mantenerse saludable. Se trata de una meta realista y eficiente, que colabora con nuestra longevidad, pero que también cuenta con multitud de beneficios en patologías específicas como diabetes tipo 2, cáncer, demencia y enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas insisten en que se debe realizar una caminata activa, con algo de ritmo y no con la intención de dar un simple paseo, en el caso de que estemos interesados en lograr los resultados esperados. Caminar puede ser equivalente a correr si se duplica el tiempo invertido y, además, brindará un menor impacto para las articulaciones.