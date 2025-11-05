Los Replicantes
Podemos y PSOE vetan los toros en Getafe: su plaza será "libre de maltrato animal"

El Consistorio transformará la plaza de toros en un espacio para promocionar la cultura y el deporte entre los vecinos.

Podemos y PSOE vetan los toros en Getafe: su plaza será "libre de maltrato animal"
Espectáculo taurino Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

05 Noviembre 2025 12:30 (hace 3 horas)

Adiós a los toros en Getafe. El Ayuntamiento de esta localidad madrileña, gobernado por PSOE, Más Madrid y Podemos, ha aprobado vetar cualquier tipo de espectáculo taurino en su antigua plaza de toros, que se transformará en "un espacio cultural y deportivo de referencia" para convenciones, espectáculos culturales y eventos deportivos.

En todo caso, una de las máximas de esta transformación de la plaza de toros de Getafe es que se concebirá como un espacio "libre de maltrato animal" y en la que se celebrarán actos respetando el descanso de todos los vecinos.

La iniciativa ha sido anunciada por la teniente de alcaldesa y portavoz de Podemos Getafe, Alba Leo, después de que el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín, haya criticado la medida.

La plaza de toros de Getafe será reconvertida en un espacio cultural y deportivo
La plaza de toros de Getafe será reconvertida en un espacio cultural y deportivo Ayto

"El Ayuntamiento de Getafe ha dejado clara su postura contra los espectáculos que utilizan animales, prohibiendo circos, atracciones de feria o exhibiciones con ejemplares en cautividad como negocio", ha defendido la portavoz de Podemos, que ha recordado el proyecto conjunto de la mayoría progresista en este ayuntamiento madrileño para transformar el coso taurino en un lugar libre de maltrato animal.

Un proyecto adscrito a un certamen internacional

La transformación del coso taurino de Getafe en un lugar libre de maltrato está incluido por el Comité Nacional de EUROPAN, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre los nueve emplazamientos españoles que participarán en la XVIII edición de este prestigioso concurso internacional de ideas para rediseñar el espacio.

"El proceso va más despacio de lo que nos gustaría, pero ya está en marcha. La plaza de toros será la plaza de todos y todas, un espacio multidisciplinar, de ocio, cultural y deportivo, respetuoso con el entorno y el descanso vecinal", ha defendido la teniente de alcaldesa, que ha celebrado que Getafe sea "ciudad libre de maltrato animal".

La medida va en la línea de las políticas llevadas a cabo por este ayuntamiento madrileño, gobernado durante toda la democracia por formaciones progresistas, a excepción de una en la que el bastón de mando quedó en manos del PP.

En 2016, la ciudad de Getafe se declaró 'Ciudad libre de maltrato animal' y, posteriormente, instó a la Comunidad de Madrid a retirar todas las subvenciones a la tauromauquia, así como suprimir las corridas de toros de Telemadrid.

Además, el Pleno de la ciudad ha criticado el "gasto indecente de más de siete millones de euros qu ela presidenta Isabel Díaz Ayuso destinará a promover la tauromaquia", un presupuesto que considera que "podría dedicarse a mejorar la vida de la gente, en centros de salud, colegios o vivienda pública".

