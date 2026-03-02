Economía

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

Los nuevos proyectos planteados evidencian la expansión del modelo de centro y parque comercial en España.

Un centro comercial Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Marzo 2026 17:00 (hace 10 horas)

A pesar del auge del comercio digital, los centros comerciales viven un buen momento ante la marcha de la economía y la reconversión de los complejos con mayores apuestas por las experiencias de compra.

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales ha publicado los nuevos proyectos comerciales previstos en los próximos tres años. Se trata de 36 nuevos activos que suman un total de 934.629 metros cuadrados. Son 28 parques comerciales y 8 centros comerciales.

Los nuevos proyectos certifican la solidez del centro comercial en España
Los nuevos proyectos certifican la solidez del centro comercial en España Envato Elements

En el caso de los centros comerciales, hay tres proyectos de grandes dimensiones, uno mediano, tres pequeños y un centro de ocio. Tres de ellos abrirán en Madrid, tres en Andalucía y dos en la Comunidad Valenciana.

Estos son los nuevos centros comerciales que llegan a España

Los nuevos centros comerciales suma 308.550 metros cuadrados y se denominarán: Boadilla Hills Lifestyle y Gourmet, Infinity, Isla Chica, Marbellí Center, Mayorazgo, Metropolitano, Paseo del Mar y Valdebebas Shopping.

España cuenta en la actualidad con una densidad media de 343 metros cuadrados de SBA (Superficie Brutal Alquilable) de centros y parques comerciales por cada 1.000 habitantes.

Lideran en presencia de estos complejos Madrid, Aragón, Murcia y Cantabria, con una densidad aproximada de entre 438 y 528 metros cuadrados, mientras que Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura se encuentran en el otro extremo, con entre 198 y 228 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes.

El país acumula, en total, 16,9 millones de metros cuadrados, lo que evidencia que el mercado de centros comerciales está bien consolidado. A pesar de que se esperan nuevas aperturas, la densidad se mantendrá comparable a la de otros países europeos. La AECC ha inaugurado entre cuatro y siete nuevos centros y parques comerciales cada año durante los últimos ejercicios, con un ritmo constante de expansión.

