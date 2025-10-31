Los Replicantes
Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

El tren más rápido del mundo ya está siendo sometido a pruebas para empezar a funcionar lo antes posible con pasajeros.

Pasajera en estación de tren Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

31 Octubre 2025 17:59

China lo ha hecho una vez más y es que ha sacado el tren más rápido del mundo, el CR450, de alta velocidad. Una máquina que en las pruebas ha alcanzado velocidades de 453 kilómetros por hora. Lo que equivaldría a recorrer los 627 kilómetros que separan a Madrid de Barcelona en poco más de una hora; toda una revolución.

El país asiático se ha centrado en mejorar la tecnología ferroviaria de última generación y lo ha conseguido. El tren está pensado para que circule a una velocidad comercial de 400 kilómetros por hora siendo el más rápido hasta la fecha, ya que el anterior más rápido era el CR400 que circula a 350 kilómetros por hora.

Características del tren

Lo nuevo en tecnología ferroviaria presenta un modelo de tren que es capaz de pasar de cero a 350 kilómetros por hora en cuatro minutos y 40 segundos. El diseño es aerodinámico, con un morro de 20 centímetros y un peso de 50 toneladas, perfecto para disminuir la resistencia del aire en un 20 %.

La velocidad media que se espera que realice con total seguridad para los pasajeros es de 400 kilómetros por hora, pero antes debe hacer 600.000 kilómetros de prueba sin pasajeros para comprobar su seguridad y comodidad.

Los primeros kilómetros que está realizando son los que unen Shanghái y Chengdu. Si pasa las pruebas de seguridad podría recorrer distancias largas en tiempo récord. China ya está pensando sus siguientes proyectos y es que pretenden conseguir un tren que alcance los 600 kilómetros por hora.

