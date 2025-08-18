Los Replicantes
El gesto que indignó a China: Swatch pide perdón por un anuncio racista

Swatch se enfrenta a las críticas por racismo en China tras una campaña publicitaria en la que el modelo se tira de la comisura del ojo.

Tienda Swatch Foto: CC
Andrea Torrente

18 Agosto 2025 12:29 (hace 17 horas)

La marca de relojes suizos, Swatch, ha pedido disculpas después de las polémicas ocasionadas a raíz de un anuncio en el que aparece un modelo asiático tirando de las comisuras de sus ojos. Esta imagen ha suscitado acusaciones de racismo y se pide el boicot en las redes sociales chinas. La marca ha decidido también retirar el anuncio.

La respuesta de Swatch

A través de una publicación en Instagram y en la plataforma china Weibo, la marca Swatch reconoce la preocupación que ha provocado el anuncio y afirma haber eliminado el material promocional para que no vuelva a aparecer en ninguna parte del mundo. La empresa publica: "Nos disculpamos sinceramente por cualquier malestar o malentendido que esto pueda haber causado".

Reacción a la respuesta

Muchos que vieron este mensaje en la red no se quedaron satisfechos con la respuesta de la marca y continúan exigiendo el boicot a las marcas del Grupo Swatch, también se incluyen: Blancpain, Longines y Tissot.

Algunos usuarios de Weibo siguen firmes en su decisión y aseguran que el anuncio es racista. Un usuario influyente en la red social afirma que fue racismo en contra de los chinos. Otro explica: "La imagen de la marca se ha derrumbado. ¿Creen que pueden simplemente disculparse y salvarlo todo? No es tan sencillo".

En 2018, Dolce & Gabbana fue criticada por mostrar a una modelo china que no sabe usar los palillos para comer comida italiana. En 2023, Dior protagonizó otra polémica en la que una modelo se levanta el rabillo del ojo. Swatch no es la única marca en encontrarse con acusaciones racistas en China durante una campaña publicitaria.

