Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

El gran edificio catalogado como megacomplejo ubicado en China es impactante y digno de observar. Tiene el nombre de Regent International de Qianjiang y no parece un lugar que pertenezca al mundo real.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
En un principio está edificación tenía la finalidad de convertirse en un hotel de lujo de cinco estrellas, pero ha acabado por ser un gran complejo residencial. Esta creación corresponde a Alicia Loo que se encargó del diseño, asegurándose la cabida de 20.000 personas, una cifra que guarda más relación con un municipio que con un edificio.
¿Qué tiene el megacomplejo?
En un complejo que cuenta con todo lujo de detalles, sus habitantes no necesitan salir de este lugar para ir a comprar o tomarse una copa; cuenta con todos los bienes y servicios que te puedas imaginar.
En el Regent International hay unos 5.000 apartamentos y sus dueños pueden disfrutar de supermercados, escuelas, centros de salud y hospitales, gimnasios y muchas cosas más. Muchas personas lo denominan "mundo en miniatura".
Este megacomplejo posee un estilo arquitectónico único que combina modelos brutalistas y modernos. El edificio si lo miras desde arriba tiene una forma parecida a la letra 'S'.
@alonsoartg #alonsoarteaga ♬ sonido original - Alonso Arteaga
Además, este lugar cuenta con zonas comunes donde los vecinos pueden relacionarse y pasar un rato juntos. También pueden disfrutar visitando las tiendas de los centros comerciales y los numerosos restaurantes.
El edificio cuenta con placas solares para recoger energía renovable y un sistema que recicla el agua de la lluvia. Las viviendas son de lujo y las encontramos de varios tamaños. Cada vivienda cuenta con un sistema de seguridad de última generación. Es todo un privilegio poder vivir en un lugar así, pero puede ser un riesgo que derive en el aislamiento con el mundo exterior.