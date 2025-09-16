Los Replicantes
Xiaomi retira este popular terminal por riesgo de incendio en la batería

Han sido pocos los afectados por las baterías externas, pero la marca ha decidido actuar con precaución y responsabilidad.

Baterías externas portátiles Foto: Xiaomi
Andrea Torrente

16 Septiembre 2025 16:21 (hace 5 horas)

Xiaomi ha lanzado un comunicado donde advierte de un peligro que ha llevado a la empresa a la retirada de su 33W Power Bank 20.000mAh con cable integrado. Lo han eliminado de sus tiendas porque había riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de la batería.

El modelo más afectado está siendo el PB2030MI, una batería externa fabricada en los meses de agosto y septiembre de 2024. El calentamiento se debe a ciertos materiales suministrados por distintas empresas que están dando fallos. Los incidentes han sido pocos, pero Xiaomi ha decidido retirar el producto.

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh Xiaomi

Cómo saber si la batería que tengo es peligrosa

Para saber si mi batería corre el peligro de incendiarse tengo que comprobar si la compré de la marca Xiaomi, después mirar la numeración que se encuentra en la parte inferior trasera, aunque puede variar dependiendo del modelo.

También, Xiaomi ha habilitado en su página web una sección para que las personas pongan el código de serie de la batería que han comprado, así sabrán si su dispositivo está entre los afectados o no. En caso de disponer de una de estas baterías peligrosas, la marca tecnológica se hace responsable de la devolución tanto en tienda física como online.

